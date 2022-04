Der größte Schatz in Dachau: Geheimoperation Maibaum

Von: Stefanie Zipfer

So schön wie die Maifeier 2017 (Bild) soll es heuer wieder werden. Bei Stadt und Feuerwehr laufen daher bereits seit Wochen und unter strengster Geheimhaltung die entsprechenden Vorbereitungen. © Norbert Habschied

Der derzeit größte Schatz der Stadt Dachau ist an einem streng geheimen Ort versteckt: klar, der neue Maibaum. Details über das gute Stück wollen Feuerwehr und Stadtverwaltung nicht preisgeben. Nur eine Sache steht fest.

Dachau – Bei der Feuerwehr Dachau ist man derzeit in Alarmbereitschaft. Gut, das sind die Kameraden ohnehin immer, aber seit Ende März sind die Antennen bei der Dachauer Feuerwehr noch weiter ausgefahren als üblich. Grund: Der Verein will am 1. Mai am Unteren Markt einen neuen Maibaum aufstellen. Einen Diebstahl des Traditionsgehölzes im Vorfeld der großen Feier will man daher tunlichst vermeiden.

Maibaumfest 2022 in Dachau geplant

Seit 2017 hat die Dachauer Freiwillige Feuerwehr von der Stadt die Aufgabe übernommen, sich um Schlagen, Bearbeitung und Aufstellung des weiß-blauen Edelholzes zu kümmern; die Stadt ist für Finanzierung und Organisation des Festes zuständig. Vor fünf Jahren, als der erste Baum dieser Stadt-Feuerwehr-Kooperation aufgestellt wurde, gab es direkt ein rauschendes Fest: Rund um den Baum am Unteren Markt feierten bei strahlendem Sonnenschein knapp 2000 Menschen.

Damit es diesmal wieder so schön wird, laufen seit Wochen die Vorbereitungen. Die Münchner Straße, so Kulturamtsleiter Tobias Schneider, werde ab dem Vormittag des Maifeiertags bis in den Nachmittag hinein gesperrt, es soll Essen und Getränke geben.

Dachauer Maibaum bekommt neue Taferl

Die Jahrzehnte alten, zuletzt von Pilzbefall betroffenen 22 Taferl des Baums wurden bereits durch neue ersetzt. Schneider erklärt jedoch, dass die Dachauer keinen Unterschied erkennen werden: „Die Bildgestaltung der Tafeln ist identisch. Wir haben lediglich moderne Repliken der Originale anfertigen lassen.“

Versuche, den Dachauer Maibaum zu klauen, waren erfolglos

Der Baum selbst, an dem diese Tafeln bald angebracht werden sollen, ist nach Auskunft von Feuerwehr-Sprecher Wolfgang Reichelt bereits geschlagen und in Bearbeitung. Wo der Baum gefällt wurde, wo und von wem er für seinen großen Auftritt vorbereitet wird, verrät Reichelt aber nicht. Denn: „Je mehr man verrät, umso größer wird der Anreiz, ihn zu stehlen.“ Schon vor fünf Jahren, erinnert sich Reichelt, habe es „einige Versuche gegeben, unseren Baum zu stehlen.“ Informationen darüber, wie der Baum sein weiß-blaues Erscheinungsbild nach, so Reichelt, „typischer Dachauer Tradition“ erhalten hat, gibt es daher „frühestens am 2. Mai“. Verraten will er nur so viel: Der Baum sei „um die 20 Meter hoch“, ein „einzigartiges Naturprodukt“ und „wir glauben, dass wir ein überaus schönes, gerades Exemplar gefunden haben“.

Dachauer Maibaum wird strengstens bewacht

Dass der Baum an einem geheimen Ort streng bewacht wird, liegt auf der Hand. „Wir treffen Maßnahmen, wie sie für diesen Zweck üblich sind“, sagt Reichelt knapp. Die Feuerwehr-Verantwortlichen hätten dafür das – erfolgreiche – Sicherheitskonzept von 2017 „angeschaut, Schwachstellen identifiziert und verfeinert“.

Details über das aktuelle Bewachungssystem kennt nicht einmal Kulturamtsleiter Schneider. Er verspricht aber, dass die Verwaltung sich bei Bedarf auf alle Fälle einbringen würde. Und sollte es – Gott verhüte – doch zu einem erfolgreichen Diebstahl des Baums und teuren Auslöseforderungen kommen, wäre die Stadt „natürlich finanziell mit an Bord“.

