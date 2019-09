Vorsicht, „Geisterfahrer“!

Obwohl es derzeit verboten ist, biegen immer wieder Autofahrer von der Ludwig-Thoma- in die Martin-Huber-Straße ab. Und werden zu „Geisterfahrern“.

Vorsicht, verboten! Das Linksabbiegen von der Ludwig-Thoma- in die Martin-Huber-Straße ist derzeit nicht möglich. Das heißt, es ist verkehrlich untersagt, möglich ist es aber doch: Anlieger in der Martin-Huber-Straße haben sich an die Polizei gewandt, weil sie beobachtet haben, wie sehr wohl abgebogen wird, trotz eindeutiger Verkehrszeichen. Allerdings ist die Ampel für Linksabbieger in Betrieb, was irreführend ist. Da die Martin-Huber-Straße dort derzeitig einspurig und eine Einbahnstraße ist, kam es am Wochenende immer wieder zu gefährlichen Situationen mit „Geisterfahrern“.