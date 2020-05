Exakt 75 Jahre später

Mit einer gemeinsamen Aktion wurde am Mittwochabend der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau am 29. April 1945 gedacht.

Dachau – Mit einer gemeinsamen Aktion haben der Förderverein für internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit, Referenten der KZ-Gedenkstätte, der Kreisjugendring, der Runde Tisch gegen Rassismus sowie Landrat Stefan Löwl am Mittwochabend der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau am 29. April 1945 gedacht.

Gegen 17 Uhr, also zu dem Zeitpunkt, als vor 75 Jahren die US-Armee das Lager erreicht hatte, stellten sich die Teilnehmer der Mahnwache in gebührendem Sicherheitsabstand an der Mauer des ehemaligen KZ auf – da sie so von Autofahrern und Passanten gut sichtbar waren, setzten sie so „ein lebendiges Zeichen an die Öffentlichkeit: dass dieser Tag auch in Zeiten von Corona wichtig ist, dass wir an die Opfer dieses ehemaligen Konzentrationslagers erinnern wollen“, so die Initiatoren.

Reden gab es bei der Mahnwache keine; wie schon die Gedenkveranstaltung der Staatsregierung mit Ministerpräsident Markus Söder am Mittwochvormittag sollte die Mahnwache an der KZ-Mauer in kleinstem Rahmen stattfinden.

Die Teilnehmer aber ließen Taten sprechen. Auf verschiedenen Plakaten riefen sie dazu auf, das zwischen 1933 und ’45 Geschehene niemals zu vergessen. Den Überlebenden und Befreiern, die eigentlich zur 75-Jahr-Feier hätten anreisen wollen, erklärten sie zudem: „Wir vermissen Euch. Bis nächstes Jahr!“

mm