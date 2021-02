Genauere Analyse auf Corona-Mutationen

Die deutlich ansteckenderen Mutationen des Coronavirus bereiten dem Landratsamt ernste Sorge. Einen ersten Nachweis der sogenannten britischen Mutante gab es bereits bei einem Corona-Patienten, der im Helios Amper-Klinkum behandelt wurde. Ab sofort sollen nun laut Landratsamt „alle positiven PCR-Proben mittels einer sogenannten Mutationsanalyse auf die aktuell bekannten Virusmutationen – etwa die britische oder südafrikanische Variante – untersucht“ werden.

In dieser Woche erhielten die Impfzentren im Landkreis Dachau auch die ersten Dosen des dritten zugelassenen Impfstoffes von Astra-Zeneca. Da der Impfstoff jedoch nur an Personen unter 64 Jahre verabreicht werden darf, wird dieser ab sofort an Mitarbeitern der Kliniken sowie an das Personal in Pflegeeinrichtungen und andere berechtigte Personengruppen verimpft. Aus diesem Grund kommt er auch in den beiden Impfzentren laut Landratsamt „noch nicht“ zum Einsatz. Für die aktuell berechtigten Personen über 80 Jahre werde demnach weiterhin der Impfstoff der Firma Biontech verwendet.

Seit Ende Januar sinkt der Inzidenzwert für den Landkreis deutlich und lag am Montag mit 49,1 erstmals unter dem Wert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Dienstag stieg die Inzidenz zwar wieder leicht auf 52,3 an, das Gesundheitsamt geht aber aktuell von einer weiter sinkenden Tendenz aus. Änderungen der gültigen Beschränkungen seien aber von den Beschlüssen in den nächsten Tagen auf Bundes- und Landesebene abhängig. Nach der bisher geltenden Regelung müsste der Wert mindestens sieben Tage ununterbrochen unter der Grenze von 50 liegen, um lokale Lockerungen zuzulassen.

mm