Nach Diebstahl-Serie im Fahrradparkhaus: Amtsgericht verurteilt 36-Jährigen

Von: Stefanie Zipfer

Täglich werden hunderte Räder im Dachauer Fahrradparkhaus am Bahnhof abgestellt. Diebstahl ist dabei, leider, keine Seltenheit. © Habschied

Das Fahrradparkhaus am Dachauer Bahnhof wird immer wieder von Radldieben heimgesucht. Ein 36-jähriger Rumäne aber trieb es im Jahr 2021 zu bunt: Praktisch wöchentlich knackte er Fahrradschlösser und fuhr mit den hochwertigen Rädern davon. Dafür wurde er nun vom Amtsgericht verurteilt.

Dachau – Dass der 36-jährige, untersetzte Mann mit dem runden Gesicht und den roten Bäckchen nicht der Kopf einer organisierten Diebesbande war, wurde den Anwesenden im Gerichtssaal A des Dachauer Amtsgerichts schnell klar. Der Rumäne war so nervös, dass sein Anwalt fürchtete, sein Mandant würde „hyperventilieren“, und die Dolmetscherin unterbrach kurzzeitig ihre Übersetzung, um Amtsrichter Stefan Lorenz zu melden: „Jetzt verdreht er ganz komisch seine Augen.“

Am Ende überstand der 36-Jährige seinen Gerichtstermin unbeschadet. Schuldig gesprochen wurde er trotzdem: wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, ausgesetzt zur Bewährung.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte zwischen 21. August 2020 und 12. März 2021, ausgerüstet mit einem Bolzenschneider, insgesamt neun Mal in das Dachauer Fahrradparkhaus spazierte, sich dort ein passendes Fahrrad aussuchte, dessen Schloss knackte und mit dem Radl davon fuhr. Anschließend übergab er die Räder an einen Mittelsmann – dessen Namen er vor Gericht partout nicht nennen wollte – und bekam dafür Geld. Dass dieser Lohn nicht allzu hoch ausgefallen sein dürfte, gestand Richter Lorenz dem Angeklagten zu: „Ich glaube, dass Sie nicht so viel bekommen haben. So läuft nun mal leider das System.“

Richter: Schaden war „hoch, aber nicht enorm hoch“

Auch der entstandene Schaden – der Wert der Räder betrug laut Staatsanwaltschaft jeweils zwischen 200 und 800 Euro – war laut Lorenz zwar hoch, aber „nicht enorm hoch“. Insofern entließ er den 36-Jährigen, der als Bauarbeiter für eine ungarische Firma auf einer Münchner Baustelle beschäftigt und bis dahin noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, am Ende mit der Warnung, in Zukunft bitte „vernünftig genug zu sein, um nicht mehr in Versuchung zu geraten“.

Bei seinen Vernehmungen bei der Polizei aber gab sich der Angeklagte nicht ganz so reuig. Dort hatte er rundheraus abgestritten, dass er mit den Diebstählen – übrigens alle gut dokumentiert von Videokameras – etwas zu tun habe. Auch bei der Verhandlung am Amtsgericht wollte er anfangs noch darauf beharren, dass er an dem Tag seiner Verhaftung eigentlich auch nur zum „Spazierengehen“ im Parkhaus gewesen sei. Sein Verteidiger aber überzeugte ihn schnell, dass Leugnen keinen Sinn hatte – zu gut waren die Beweise.

Tatsächlich nämlich, so erklärte die Sachbearbeiterin der Polizei, sei die Sache dank der 36 Videokameras leicht zu beweisen gewesen. Zudem war der Dieb leicht auszurechnen: Er kam entweder mittwochs oder freitags, immer zwischen 15 und 17 Uhr oder zwischen 18 und 20 Uhr.

Leider keine Gewissheit hatte die Polizistin, wohin die Räder, die allesamt Jugendlichen und Erwachsenen gehört hatten, gebracht wurden. „Wir vermuten aber, dass sie per Lkw nach Rumänien gefahren wurden.“ Schließlich habe man von keinem der Räder mehr eine Spur in Deutschland gefunden – „obwohl wir von manchen Radeln ja sogar die Nummer hatten“.

Polizei Dachau: Zahl der Fahrraddiebstähle rückläufig

Seinem – späten – Geständnis verdankte der Angeklagte eine milde Strafe; einige der Diebstähle, auf denen das Videobildmaterial nicht eindeutig war, hatte man aus der Anklage gestrichen. Davon, dass mit der Verurteilung des Seriendiebs die Räder im Parkhaus künftig sicherer sein dürften, ist aber nicht auszugehen. „Das ist ein Parkhaus mit bis zu 1000 Rädern drin. Da ist es klar, dass gestohlen wird“, sagt Dachaus Polizeisprecher Matthias Kammerer.

Dennoch betont er, dass die Zahl der Fahrraddiebstähle in Dachau seit Jahren rückläufig sei. Durchschnittlich 140 bis 150 Fälle pro Jahr würde die Polizei zu Protokoll nehmen, im Jahr 2021 seien gar nur 128 Radldiebstähle gemeldet worden.

Der Grund für diese Entwicklung liegt Kammerer zufolge natürlich zum einen an Corona: Pandemiebedingt seien einfach weniger Menschen mit dem Rad zur S-Bahn und von dort in die Arbeit. Zudem hilft die Kameraüberwachung im Radlparkhaus den Ermittlern: Die Aufklärungsquote, so der Polizeisprecher, sei „sehr hoch“!

