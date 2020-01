Landkreis medizinisch gut versorgt – aber...

Der Landkreis Dachau ist recht gut mit Ärzten versorgt. Und doch bot sich bei einer Veranstaltung der Genossenschaft Gesundheitsregion plus Dachau reichlich Diskussionsstoff.

Dachau – Wie steht es um die gesundheitliche Versorgung im Landkreis Dachau? „Der Landkreis Dachau ist relativ gut versorgt mit Ärzten“, meinte Sebastian Eckert von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB), „wir müssen nur schauen, dass das auch so bleibt“. Neben Eckert diskutierten bei einer Veranstaltung der Genossenschaft Gesundheitsregion plus Dachau im Sparkassensaal Fachleute und Politiker.

Neue Ärzte

Neben drei neuen Sitzen von Kinderärzten (siehe Bericht auf Seite 1) wird es im Landkreis Dachau auch noch einen halben Sitz für einen Allgemeinmediziner geben. Wie der CSU-Stimmkreisabgeordneter und Vorsitzende des Landtagsausschusses für Gesundheit und Pflege, Bernhard Seidenath, sagte, sei es in Petershausen seit drei Jahren nicht gelungen, diesen zu besetzen. Wie man das steuern könne, wollte SPD-Landrats-Kandidat Hubert Böck, der im Publikum saß, wissen. Hier verwies Eckert auf die Niederlassungsfreiheit für Ärzte und meinte: „Wenn man das zu stark reguliert, gehen die woanders hin.“ Im Übrigen sei der Landkreis zu 109,62 Prozent mit Ärzten sogar überversorgt. Mehr als 110 Prozent dürften es nicht werden. Das sei der gesetzliche Auftrag der KVB, so Eckert.

Psychiater

„Ich versuche seit 25 Jahren vergeblich einen Kinder- und Jugendpsychiater in den Landkreis zu locken“, ärgerte sich SPD-Kreis- und Stadträtin Sylvia Neumeier, die überdies Geschäftsführerin der Drogenberatungsstelle Drobs e.V. ist. Landrat Stefan Löwl verwies auf das Missverhältnis von einer angeblich 318-prozentigen Überversorgung des Landkreises mit Psychotherapeuten, aber zwölf- bis 16-wöchigen Wartezeiten etwa bei der Münchner Heckscher Klinik auf einen Termin. Neumeier hatte diese Klinik ins Feld geführt. Seidenath konnte sich das nur so erklären, dass viele Psychotherapeuten nicht mehr praktizieren würden. Aus dem Publikum kam der Hinweis, dass der Psychotherapeuten-Bedarfsplan 15 bis 20 Jahre alt sei. Doch inzwischen sei der Bedarf deutlich gestiegen. Ändern könne dies jedoch nur der gemeinsame Bundesausschuss, gab KVB-Mann Eckert zu bedenken.

Medizinische Versorgungszentren

Ein Ärztehaus oder ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) sei ein netter Gedanke, meinte Eckert. Aber die große Frage sei, wie man diese personell besetzen könne. Der Dachauer Arzt Dr. Stephan Herf, der mit Partnern Filialpraxen in Bergkirchen und Schwabhausen betreibt, sagte, dass die angestellten Kollegen dort jedoch nicht praktizieren wollten.

Das unterstrich auch Dr. Wilfried Landry, einer der beiden Inhaber des MVZ in Dachau mit Filialen in Bergkirchen und Sulzemoos. Denn wenn ein Arzt ins Hinterland gehe, müsse er nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten, sondern 80. Aber die heutigen jungen Ärzte und Ärztinnen „achten auf die Work-Life-Balance, also auf genügend Zeit für die Familie und Erholung“. Was früher ein Hausarzt auf dem Lande geleistet habe, müssten heute 1,6 Ärzte bewältigen, so Dr. Hans-Ulrich Braun, Sprecher des ärztlichen Kreisverbandes Dachau.

Laut Landry habe das MVZ Dachau früher einen 24-Stunden-Dienst sieben Tage in der Woche angeboten. Aber dann seien die Notfallpauschalen gestrichen worden, weshalb dies heute nicht mehr möglich sei. Herf gab ganz offen zu, Überlegungen anzustellen, die Filialpraxen wieder zu schließen.

Privatpatienten

Eine von Seidenath vorgelegte Statistik ließ aufhorchen: Demnach betrage der Mehrwert von privat Versicherten pro Praxis im Jahr in München 37 850 Euro. Im Landkreis Dachau hingegen sei er mit 76 129 Euro mehr doppelt so hoch.

Geriatrie

Seidenath wies in seinem Impulsreferat am Anfang der Veranstaltung darauf hin, dass die geriatrische Versorgung in der Klinik Markt Indersdorf vorbildlich sei. Hier verfüge der Landkreis über genauso viele Plätze wie München. Das Dachauer Klinikum sei zudem mit der TU München-Harlaching via Telemedizin an die dortige Schlaganfallspezialstation (Stroke Unit) angeschlossen. Die Bettenkapazität für die geriatrische Versorgung in Markt Indersdorf soll für 20 Millionen Euro verdoppelt werden, fügte der Geschäftsführer der Helios Amper-Kliniken Dachau und Markt Indersdorf, Gerd Koslowski, hinzu.

Pflege

Von Braun musste sich Koslowski allerdings ins Stammbuch schreiben lassen, dass die Schwesternwohnheime den Charme der „original 60er Jahre“ versprühen. „Das ist eine mangelnde Wertschätzung der Pflegekräfte“, so der Sprecher des ärztlichen Kreisverbandes. Koslowski konterte, dass das Klinikum südlich des jetzigen Verwaltungsgebäudes zusätzliche Personalwohnungen bauen und die alten Wohnungen Schritt für Schritt renovieren werde (wir berichteten).

Medikamente

Die Probleme, stets die richtigen Medikamente zur rechten Zeit für die Patienten vorrätig zu haben, sprach Löwl an. Dieses Problem, so Maximilian Lernbecher, Sprecher der Apotheker im Landkreis, sei ein europäisches. Ursache sei, dass die Produktion von der einstigen „Welt-Apotheke Deutschland“ in Billiglohnländer ausgelagert worden sei und die Krankenkassen Rabattverträge mit den Herstellern abgeschlossen hätten. Diese Verträge sehen Rabatte von bis zu 107 Prozent vor, was „natürlich ungesund für die Hersteller“ sei. Die lebten dann nur noch von der Mehrwertsteuer-Rückvergütung. Die Folge sei, dass sich die Hersteller wie im vergangenen Jahr beim Grippeschutz-Impfstoff Länder suchten, wo sie mehr verdienen könnten – und Deutschland nicht mehr belieferten.

Hebammen

„Hebammen sind Mangelware“, sagte die Moderatorin der Veranstaltung, Annette Eichorn-Wiegand. Die Sprecherin der Hebammen am Klinikum Dachau, Katharina Zausinger, bestätigte diese Tatsache. Noch schlimmer sei die Situation gar bei den freiberuflichen Hebammen. Da sei der Mangel im Landkreis deutlich spürbar, so Zausinger. Die Hebammen versuchten sich besser zu vernetzen und Wiedereinsteigerinnen Erleichterungen zu verschaffen.

