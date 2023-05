Belgische Medizin für Dachauer Kinder: Bayerns Gesundheitsminister hilft beim Auspacken der ersten Lieferung importierter Antibiotikasäfte

Von: Stefanie Zipfer

Freude beim Auspacken: Apotheker Maximilian Lernbecher, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (von links) mit den frisch gelieferten Antibiotikasäften aus Belgien und Portugal. © zip

Der Dachauer Apotheker Maximilian Lernbecher hat am Donnerstag eine besondere Lieferung bekommen: ein Paket mit 30 Antibiotikasäften aus Portugal und Belgien. Damit soll der grassierende Mangel an Antibiotika-Säften für Kinder gemildert werden. Gesundheitsminister Klaus Holetschek wohnte der Lieferung bei.

Dachau – Klar, Krankheitswellen bei Kindern gibt es immer wieder. Derzeit, so Maximilian Lernbecher, aber sei es extrem. Aufgrund der Coronapandemie seien immer noch viele Kinder äußerst infektanfällig. „Eine Mutter hat mir erzählt, dass ihr Sohn zur Zeit das erste Mal seit drei Jahren wieder Fieber hatte“, berichtet der Inhaber der Dachauer Oberen Apotheke.

Das Problem an der aktuellen Krankheitswelle – die wohl durch das seit Wochen kühle und nasse Wetter noch befeuert wird – ist jedoch, dass den Apotheken die Medizin ausgeht. Vor allem Antibiotikasäfte für kleine Kinder, die ja noch keine Tabletten schlucken können, sind Mangelware. „Neulich war sogar eine Mutter aus Oberaudorf bei mir im Laden“, erzählt Lernbecher. Die Frau habe im ganzen Landkreis Rosenheim den vom Kinderarzt verschriebenen Antibiotikasaft nicht bekommen. Seine Mitarbeiter seien aktuell nur damit beschäftigt, entweder Säfte zu bestellen beziehungsweise die ebenfalls rar gewordenen Zutaten aufzutreiben, die Lernbecher für die Eigenherstellung der Medizin in seiner Apotheke dringend braucht. „Wenn man von 40 Kunden 37 enttäuschen und ohne Saft wieder wegschicken muss, dann ist das nicht schön“, umschreibt der Dachauer die aktuelle Lage.

Um die Not zumindest ein bisschen zu lindern, hat der Freistaat Bayern nun aber zu einem Mittel gegriffen, das bislang unvorstellbar schien: Die Apotheker dürfen Medikamente bestellen, die zwar keine Zulassung in Deutschland haben, aber in dem Staat, aus dem sie importiert werden, rechtmäßig verkauft werden. Lernbecher bestellte daraufhin Säfte in Belgien und Portugal. Das Paket, das am Donnerstag bei ihm ankam, war eines der ersten für einen bayerischen Apotheker. Gesundheitsminister Klaus Holetschek wollte daher dabei sein, als Lernbecher und seine Mitarbeiter das wertvolle Gut in Empfang nahmen.

Minister Holetschek: „Es ist wichtig, alle Hebel in Bewegung zu setzen“

Dabei war es für Holetschek nicht der erste Besuch in der Oberen Apotheke. Anfang Dezember war er schon einmal da, um die Medikamenten-Task-Force Bayern vorzustellen. Damals wurde – unter anderem – beschlossen, dass Apotheker bei Mangellagen Medikamente selber herstellen dürften und die Krankenkassen diese (teureren) Produkte dann zahlten.

Dass die Kassen nun auch für die importierten Antibiotika-Säfte aufkommen werden, sagte der Minister zu. Dies ist wichtig, denn: Kostet ein „normaler“ Saft, etwa von Ratiopharm, zirka 15 Euro, belaufen sich die Kosten für den selbst hergestellten Saft auf zirka 25 Euro. Und der importierte Saft wird nochmal teurer, „das Doppelte des Normalpreises“, schätzt Apothekeninhaber Lernbecher.

Damit aber, das betont er, werde er nicht reich. Im Gegenteil: Die Arbeit, die ihn der importierte Saft, etwa aus Portugal koste, sei enorm. Da die Packung ja auf Portugiesisch beschriftet sei, müsse er erst einmal einen deutschen Beipackzettel auftreiben und dem Kunden dann natürlich auch die Einnahme wesentlich intensiver erklären. „Es ist sicher keine Dauerlösung“, so Lernbecher, „aber ein kleiner Baustein“.

In ganz Deutschland gibt es keine Antibiotikaproduktion mehr

Gesundheitsminister Holetschek gab zu, dass dieser importierte „Baustein“ nicht billig sei, aber er zeige: „Es gibt etwas, unser System funktioniert!“ Langfristig aber, dies betonte der Dachauer Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, sei es wichtig, die Versorgungssicherheit hierzulande wieder sicherzustellen. Tatsächlich gebe es seit 2016 in Deutschland keine Antibiotikaproduktion mehr.

Den Apothekern, betonte Lernbecher, wäre mit einer regionalen Produktion sehr geholfen. Wegen der weltweiten Energiekrise seien Transporte derzeit nämlich wesentlich länger nach Deutschland unterwegs als früher. „Wenn der Tanker früher drei Wochen bis zu uns gebraucht hat, sind es jetzt sechs Wochen.“ Grund: „Die Schiffe fahren langsamer, um Benzin zu sparen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.