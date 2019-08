Nach Besuch des Dachauer Volksfestes: Gewalttätige Streitigkeiten - Polizei muss eingreifen

Die Bundespolizei hatte an den Bahnhöfen in Dachau und Untermenzing zu tun - Grund waren Auseinandersetzungen nach dem Besuch des Dachauer Volksfestes. (Symbolbild)

Einsätze für Bundespolizei an Bahnhöfen

Die Bundespolizei hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag an den Bahnhöfen in Dachau und Untermenzing zu tun: Mehrere alkoholisierte Volksfestbesucher lieferten sich Auseinandersetzungen.