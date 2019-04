Golf durchbricht Gartenzaun und landet in Vorgarten  

Ein Auto ist heute Vormittag kurz nach 11 Uhr in der Dachauer Schillerstraße von der Straße abgekommen, hat einen Gartenzaun durchbrochen und ist im Vorgarten eines Hauses gelandet.

Dachau – Ein Autofahrer ist aus heute Vormittag kurz nach 11 Uhr „medizinischen Gründen“, so die ersten Erkenntnisse der Polizei Dachau in der Schillerstraße in Dachau mit seinem Golf Kombi nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Vorgarten eines Einfamilienhauses gekracht. Dabei durchbrach das Auto den Gartenzaun. Der Mann ist mit dem Rettungswagen abtransportiert worden. Ungesicherten Erkenntnissen zufolge, könnte das Auto zuvor bereits in einen Unfall verwickelt gewesen sein.