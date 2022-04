Aus bekanntem Dachauer Griechen wird Stadthotel: „Passt zur Lage“ – Zimmer schon fertig

Noch hängt das alte Schild mit dem Namen „Zorbas“ am Haus am Zwingereck. In das Gebäude des ehemaligen Griechen zieht ins Untergeschoss die Firma Rackl. © hab

Aus dem ehemaligen griechischen Lokal Zorbas am Zwingereck in Dachau wird das „Stadthotel Dachau“. Und im Untergeschoss eröffnet die Bäckerei Rackl eine Filiale.

Dachau – Noch prangt das Schild mit dem Schriftzug „Zorbas“ vor dem Haus am Zwingereck. Das Gebäude des ehemaligen griechischen Lokals in Dachau wird derzeit saniert und umgebaut. Im Untergeschoss wird die Firma Rackl ein Brot- und Kaffeehaus eröffnen, bevor die Bäckerei im Frühsommer eröffnen. Das Hotel ist schon in Betrieb.

Aus Grieche wird Hotel in Dachau: Den Namen Zorbas wird es nicht mehr geben

Den Namen Zorbas wird es dann aber nicht mehr geben, berichtet Gregory Dimitriou. Nachdem seine Familie im vergangenen Sommer den Restaurantbetrieb des griechischen Lokals „Zorbas“eingestellt hat, soll das Hotel einen neuen Namen bekommen: Stadthotel Dachau, „das passt zur Lage“, so Dimitriou.

Die insgesamt neun Zimmer des Hotels, die über dem ehemaligen Lokal liegen, wurden bereits vollständig renoviert und sind schon in betrieb. Derzeit wird das ganze Gebäude energetisch saniert. Neue große Fenster sorgen für Helligkeit in den Räumen im Erdgeschoss. „Wir eröffnen dort ein Brot- und Kaffeehaus“, bestätigte Ingrid Rackl, Geschäftsführerin von Rackl’s Backstub’n Bäckerei und Konditorei. Die Räume der Bäckerei dienen gleichzeitig als Frühstücksraum für die Hotelgäste.

Einen festen Eröffnungstermin für die Bäckerei gibt es noch nicht, „wir planen für den Frühsommer“, so Gregory Dimitriou.

