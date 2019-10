Dachauer Grüne nominieren Florian Hartmann 

Die Dachauer Grünen haben am Mittwochabend Florian Hartmann (SPD) einstimmig zu ihrem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 15. März 2020 nominiert.

Dachau – „Spätestens seit Sommer“, berichtete Grünen-Sprecherin Jasmin Lang ihren Mitgliedern am Mittwochabend im Zieglerbräu, habe man sich im Ortsvorstand „Gedanken gemacht, wie wir in den OB-Wahlkampf ziehen sollen“. Diesen Gedanken seien dann „fruchtbare Gespräche“ gefolgt – und am Ende die Erkenntnis gestanden: „Unsere Vorstellungen können wir am besten mit einem OB Florian Hartmann umsetzen!“

Die Mitglieder des Grünen-Ortsvereins teilten die Meinung ihres Vorstands: Einstimmig wählten sie Florian Hartmann – trotz seines SPD-Parteibuchs – zu ihrem Kandidaten für die OB-Wahl am 15. März 2020.

Natürlich, gab Lang zu, hätte man Hartmann auch einfach nur unterstützen können, aber dieses Signal wäre „nicht stark genug“ gewesen. Die Wähler sollten sehen, dass die Grünen einstimmig hinter Hartmann stünden. Klar, so Lang weiter, könne es keine 100-prozentige Einigkeit zwischen den beiden Parteien SPD und Grüne geben, aber: „Inhaltliche Differenzen sind okay“.

Stadtrat Thomas Kreß fügte an, dass die Grünen Hartmann bereits vor sechs Jahren für die Stichwahl offiziell unterstützt hätten. Die Tatsache, dass man seitdem „gut zusammengearbeitet“ habe, wiege auch den Fakt auf, dass man dabei „nicht immer der gleichen Meinung war“.

Warum die Grünen nicht mit einem eigenen Kandidaten in die Kommunalwahl gehen – trotz bayern- und bundesweit hervorragender Umfrageergebnisse – begründete Kreß mit der Kandidatenfülle im OB-Rennen: „Bei fünf oder sechs Kandidaten ist es ein Vabanquespiel, wer in die Stichwahl kommt.“ Von den sonstigen Mitbewerbern neben Hartmann im Kampf um den Chefsessel im Rathaus will Kreß übrigens „keinen als OB haben“!

Hartmann zeigte sich dankbar ob der Wertschätzung, die ihm die Grünen mit der Nominierung entgegen bringen. Dies sei „keine Selbstverständlichkeit angesichts der Wahlergebnisse“, die sie zuletzt eingefahren hätten. Grundsätzlich sehe er sich aber nicht nur als Kandidat für drei Parteien – wie berichtet, wird auch das Bündnis für Dachau mit Hartmann ins OB-Rennen gehen – „sondern für alle Dachauer“.

Den Anwesenden am Mittwochabend versuchte sich Hartmann dennoch von seiner Grünsten Seite zu präsentieren. Als Diplom-Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik sei er ja praktisch schon von Berufswegen mit den Themen der Öko-Partei vertraut, die Grünen-Themen seien ihm „persönlich wichtig“. Auch mit seinem Einsatz für einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, für ein fahrradfreundlicheres Dachau und den Ausbau Erneuerbarer Energien sehe er sich auf einer Linie mit den Grünen. Dass man manchmal unterschiedlicher Meinung sei, sei abgesehen davon „wichtig in einer Demokratie“.

Bei einem Thema jedoch werden die Grünen wenig Kompromissbereitschaft zeigen: der geplanten Ost-Umfahrung, die sie seit Jahren vehement ablehnen und bei der sich der OB auffällig um einen klaren Standpunkt drückt. Auf Nachfrage betonte Hartmann gegenüber der Heimatzeitung am Mittwoch nun, dass er sich erst einmal „ganz genau anschauen“ wolle, wie groß der Eingriff in die Natur durch einen Straßenbau an der Stelle würde. In direkter Nachbarschaft zu der geplanten Trasse gebe es nämlich „sehr viele ökologisch wertvolle Flächen“. Eindeutige Aussagen zu den Auswirkungen des Projekts habe er aber vom Baulastträger der Umfahrung – das ist das Staatliche Bauamt – noch nie erhalten. Diese Aussagen aber interessierten ihn „schon lange“.