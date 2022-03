Grünes Licht für topmodernen Recyclinghof

Von: Stefanie Zipfer

Die Wertstoffhöhe im Landkreis Dachau sind ausgelastet. In der Kreisstadt soll daher nun ein neuer gebaut werden. © Symbolbild: Dagmar Rutt

In Augustenfeld, in direkter Nachbarschaft zum Entsorgungsfachbetrieb Fink, soll bis Ende 2024 der größte und modernste Recyclinghof des Landkreises entstehen. Der Bauausschuss des Stadtrats gab dem Vorhaben am Dienstag seine grundsätzliche Zustimmung. Kritische Fragen hatte das Gremium dennoch.

Dachau – Wie wichtig funktionierende Recyclinghöfe für die Volksseele sind, bewies der erste Corona-Lockdown im Frühjahr 2020. Zwei Wochen waren die Höfe zwangsgeschlossen, und laut Peter Kistler, Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft im Landratsamt, brach in dieser Zeit „das Chaos aus“. Ziemlich schnell habe die Staatsregierung daraufhin die Recyclinghöfe wieder geöffnet.

Auch was Problemmüllentsorgung betrifft, dürfe man nicht auf die Geduld und das Verständnis aller Bürger hoffen, so Kistler. „Bislang haben wir im Landkreis ja unser Giftmobil.“ Dieses fährt regelmäßig verschiedene Standorte ab und nimmt – kostenlos – haushaltsübliche Problemabfälle entgegen. Allerdings, so Kistler, „gibt es leider viele ungeduldige Menschen, die ihre Farbe oder was sie sonst gerade im Keller gefunden haben, sofort loswerden wollen“.

Um die Entsorgungswünsche der Landkreisbürger in Zukunft ohne Wartezeiten, bequem und sauber erfüllen zu können, plant der Landkreis daher derzeit den Bau eines neuen Recyclinghofs in Dachau. Nach den Standorten in Dachau-Ost, Süd und Webling wäre dies der vierte Hof im Stadtgebiet. Der neue Recyclinghof diene dabei allein der Entlastung der bestehenden drei Standorte, wie Kistler dem Bau- und Planungsausschuss in dessen jüngster Sitzung am Dienstag betonte. „Die anderen drei platzen aus allen Nähten!“

Auf einer knapp 8000 Quadratmeter großen Fläche in Augustenfeld soll bald ein neuer Wertstoffhof entstehen. © Grafik: MM

Situiert werden soll die Anlage auf einer Fläche nördlich des Entsorgungsfachbetriebs Fink im Grünzug zwischen Dachau und Karlsfeld. Noch hat der Landkreis das Grundstück nicht gekauft, wie Kistler erklärte. Sollten die Stadträte den Neubauplänen allerdings näher treten, würde das Landratsamt mit den Fink-Inhabern unverzüglich in Verhandlungen eintreten. Deren Bedingung für den Verkauf ihrer zirka 8000 Quadratmeter großen Fläche: dass die Stadt einverstanden ist mit dem Projekt.

Neuer Recyclinghof eine „Wahnsinnserleichterung für die Bürger“

Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) fragte ihre Kollegen, was man denn um Himmels Willen gegen das Projekt haben könnte: „Wo wollen wir denn diese Nutzung sonst ansiedeln?“ Für die Bürger sei es eine „Wahnsinnserleichterung, so einen topmodernen Recyclinghof zu bekommen“.

Tatsächlich, so versprach Kistler, werde die neue Anlage der größte und modernste Recyclinghof nicht nur Dachaus, sondern des ganzen Landkreises. Es gebe dort ein „umfassendes Entsorgungsangebot“ sowie einen „nutzerfreundlichen Zugang zu den Sammelcontainern über zwei Ebenen“.

Horst Ullmann (Bürger für Dachau) lobte die Pläne als „vernünftig und gut“, angesichts der regelmäßigen Überlastung der Wertstoffhöfe in Dachau-Süd und Ost. Kistler erklärte dazu, dass der Ansturm vor allem freitags und samstags festzustellen sei und die Überlastung hauptsächlich daher rühre, dass die Mengen an abgegebenem Grüngut und Sperrmüll in den vergangenen Jahren massiv angestiegen seien. Allein in Dachau-Süd, so Kistler, seien die Sperrmüllmengen um 112 Prozent und die Grüngutmengen um 42 Prozent gestiegen.

Anke Drexler (SPD) betonte dennoch, dass sie sich „als Stadträtin ein zukunftsfähiges Konzept wünschen“ würde, wie man künftig mit Dingen, die eigentlich noch zu gebrauchen wären, umgehen will. Auch Sören Schneider (SPD) wollte wissen, „ob der Landkreis vorhat, Gebrauchtwaren zentral anzubieten“?

Wunsch nach einem Gebrauchtwarenmarkt

Kistler berichtete, dass ein Gebrauchtwarenkaufhaus tatsächlich angedacht gewesen sei, aus Platzgründen nun aber nicht verwirklicht werde. Grundsätzlich würde der Landkreis eine derartige Einrichtung aber nur in Kooperation mit karitativen Einrichtungen umsetzen. Bauamtsleiter Moritz Reinhold fand die Idee mit einem Gebrauchtwarenkaufhaus ebenfalls „im Prinzip gut“; um einen „Einkaufstourismus“ zu vermeiden, halte er das Projekt an diesem Standort jedoch nicht für sinnvoll.

Auch die verkehrliche Anbindung des geplanten Recyclinghofs sieht Kistler – auf eine entsprechende Nachfrage von Volker C. Koch (SPD) hin – unkritisch. „Ich kann mir nicht vorstellen“, so der Landratsamtsvertreter, „dass es zu einem Rückstau bis auf die Staatsstraße kommt“.

Abgesehen von Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) stimmte das Gremium am Ende für die Neubaupläne. Kühnel begründete seine Ablehnung damit, dass mit dem Recyclinghof „der Standort Fink verfestigt wird“. Wie berichtet, hatte der Entsorgungsfachbetrieb seine mit der damaligen Baugenehmigung verbundenen Verpflichtungen nie eingehalten.

Kistler zufolge sollen alle baurechtlichen Genehmigungs- sowie das Vergabeverfahren bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Baubeginn ist dann im Jahr 2024 geplant. Maximale Bauzeit: „Sechs Monate, das geht dann schnell.“

Gut versorgt Insgesamt 21 Recyclinghöfe gibt es im Landkreis: je drei in Dachau und Karlsfeld, in den übrigen Gemeinden jeweils einen. Wegen beengter Platzverhältnisse sind in Erdweg und Indersdorf derzeit ebenfalls Neubauten geplant. Grundsätzlich ist die Entsorgung am Recyclinghof im Landkreis gebührenfinanziert. Die Gebühren richten sich dabei nach der Menge der abgegebenen Abfälle.

