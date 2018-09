Eine völlig überlastete Kreuzung

Die Kreuzung Schleißheimer Straße/Alte Römerstraße ist schon heute überlastet. Um die für die Zukunft prognostizierten Verkehrsmengen bewältigen zu können, muss die Kreuzung umgebaut werden. Ein Gutachten soll nun entsprechende Möglichkeitenaufzeigen.





Dachau – Ein zweispuriger Kreisel? Oder einfach nur eine andere Ampelschaltung? Und wohin mit dem Rad- und Fußverkehr?

Angesichts des prognostizierten Zuzugs in Stadt und Landkreis Dachau, die Gewerbegebiete Seeber-Gelände und Westlich der Kopernikusstraße sowie die Großbauprojekte MD-Gelände und Augustenfeld-Mitte kann die ohnehin schon schlimme Situation an der Kreuzung Schleißheimer/Alte Römerstraße/Bajuwarenstraße nur schlimmer werden.

Ein Gutachten, das der Bauausschuss im März in Auftrag gegeben hatte, fütterte diese Befürchtungen nun mit Zahlen. Demnach würde der Bau der Ostumfahrung zwar den Verkehr auf der Alten Römerstraße entlasten, allerdings würden für die Schleißheimer Straße, speziell den Kreuzungsbereich mit der Alten Römerstraße, sogar Zunahmen prognostiziert.

„Was gibt es nun für Möglichkeiten, die Situation zu verbessern, und was sind die Nebenwirkungen“, war laut Bauamtsleiter Michael Simon daher die Fragestellung, die er im jüngsten Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats zu beantworten versuchte.

Die schnellste Lösung: der Austausch des Steuergeräts für die Ampelanlage. Damit, so Simon, soll eine „Verbesserung der Verkehrsqualität am Knotenpunkt “ um zehn Prozent erreicht werden. Das System, so erläuterte Simon, sei nämlich so ausgelegt, dass die Fahrspuren, wo gerade am meisten Andrang herrscht, die meisten Ampelzeiten bekommen. Aber klar, so Simon: „Das System hat Grenzen.“

Und auch langfristig hat die Maßnahme seine Grenzen, betonte Oberbürgermeister Florian Hartmann: „Wenn ich den Verkehr wirklich entlasten will, muss ich an diese Kreuzung ran. Mit einem Kreisel oder was auch immer.“ Auch Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) sprach sich für den Umbau aus, denn: „Es geht nicht anders.“

Ein Umbau zu einem Kreisverkehr, vor allem zu einem zweispurigen Kreisverkehr, hat jedoch laut Christoph Hessel vom Ingenieurbüro Gevas seine Tücken. Erstens: Ein Kreisel „ist ein großes Bauwerk, das braucht viel Fläche“. Zudem müssten Fuß- und Radwege aufwändig um die Anlage herum geführt werden. Die größte Schwierigkeit aber ist laut OB Hartmann die, dass die Stadt Dachau allein gar nicht über die nötigen Flächen für einen Kreisverkehr verfüge: „Wir müssten auf Karlsfelder Flur ausweichen.“

Der Ausschuss einigte sich am Ende einstimmig darauf, ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben, das Möglichkeiten aufzeigen soll, die Belastung – für alle Verkehrsarten – zu verringern. Außerdem soll vermieden werden, dass die Anwohner unter dem Verkehr am und um den Kreuzungsbereich leiden, speziell im Wohngebiet Marienburger Straße und Paula-Wimmer-Straße.

Wie lange es dauert, bis dieses Gutachten denn fertig ist, wollte Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky am Ende noch wissen. Schließlich dränge die Zeit – in Anbetracht der Tatsache, dass die Firma Autoliv im Bereich Schleißheimer, Alte Römer- und Kopernikusstraße längst ihr neues Technologiezentrum für annähernd 1000 Mitarbeiter plant. Ingenieur Hetzel sprach jedoch von einer „sicherlich sehr anspruchsvollen Aufgabe“, die „Minimum drei Monate dauern“ werde.