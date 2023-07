Großer Infoabend zum neuen Hallenbad: Viel Geschichte, wenig Konkretes, ein Ziel

Von: Stefanie Zipfer

Sie wollen den Hallenbad-Bau zu einem guten Ende bringen: OB Florian Hartmann, Stadtwerke-Chef Robert Haimerl, die Ingenieure Michael Hammel und Thomas Peter sowie die Architekten Josef Prokopetz und Sebastian Neuhaus (von rechts). © Foto: SW Dachau

Zweieinhalb Stunden lang standen die Verantwortlichen der Stadt, der Stadtwerke sowie der Hallenbad-Baustelle den Bürgern am Dienstagabend Rede und Antwort. Wobei: Vieles zu der Großbaustelle ist weiterhin unklar, vor allem die Kostenfrage ist nach wie vor offen. Immerhin wurde bekannt, wann das Projekt auf die schiefe Bahn geriet – und wann es endlich abgeschlossen werden soll.

Dachau – Die Zuhörer im Stockmann-Saal des Thomahauses waren gespannt. Zumal Moderatorin Karin Kekulé versprach, „ohne Umwege, direkt und aus erster Hand“ darüber zu informieren, „was war, was ist und was geplant ist“. Vorsichtshalber aber bat sie die rund anwesenden 170 Bürger dann doch, „freundlich und wertschätzend“ mit den Experten und den anderen Besuchern umzugehen. „Es ist wichtig, dass wir uns zuhören!“

Auch Oberbürgermeister Florian Hartmann begrüßte das Publikum, er sprach von einem „guten Zeitpunkt“, den Bürgern nun den Sachstand über das Projekt, über das so viel geschrieben und berichtet wurde, zu verraten. Hartmann aber war dabei zum Einstieg ein Detail wichtig: „Es ist nicht unser Bauamt, das das Projekt bearbeitet, sondern die Stadtwerke!“ Dies sei zwar nur eine „feine Unterscheidung“, aber die sei „wichtig“.

Was folgte, war eine Historie des Projekts, vorgetragen von Stadtwerke-Chef Robert Haimerl und den beiden Planer Thomas Peter und Michael Hammel vom Ingenieurbüro Hitzler. Vor allem Haimerl machte dabei aber immer wieder deutlich, dass das Bad zwar von den Stadtwerken gebaut werde, in seinen Dimensionen und seiner Form von den Stadträten in Auftrag gegeben wurde.

Demnach wurde im Mai 2012 im Werkausschuss des Stadtrats eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines neuen Bades vorgestellt. Dessen Architektur war laut Haimerl „angelehnt an das alte Bad“. Die Kosten für das Bad wurden auf rund 8,5 Millionen Euro geschätzt. Der beim Kultusministerium eingereichte Förderantrag bezog sich auf genau diese Summe – an Fördermitteln flossen entsprechend knapp die Hälfte, sprich 4 Millionen Euro.

Rund 170 Bürger kamen am Dienstag ins Thomahaus zum Hallenbad-Infoabend. © hab

Im Jahr 2014 wurde dann das Ingenieurbüro Hitzler ins Boot geholt, da den Stadtwerken Haimerl zufolge „klar war, dass wir nicht den Personalkörper haben für Steuerung und Management des Projekts“. Ziel der Vergabe des Projekts an das Büro Hitzler: „Ein mängelfreies Bad.“

Im Jahr 2015 entschied sich der Werkausschuss einstimmig für das Architekturbüro Studio Gollwitzer. Zuvor, im Vergabeausschuss, hätten neben Haimerl und zwei Stadtwerke-Kollegen auch der OB sowie die Stadträte Günter Dietz als Sportreferent (CSU) und Bäderreferentin Ingrid Sedlbauer (ÜB) gesessen. Wichtig: Gollwitzer habe nachweisen können, dass er das nötige Personal, die nötigen Referenzen und die fachlichen Kompetenzen für die Umsetzung des Bads habe.

Bürger und Stadträte hatten Extrawünsche

In den Folgemonaten, so rekapitulierte Haimerl, hätten eine Bürgerbeteiligung sowie das darauf folgende Votum des Stadtrats eine massive Vergrößerung der Badpläne ergeben: Demnach sollten nun neben dem Sportbad mit acht Bahnen nun auch eine Röhrenrutsche, ein Hubboden für Aquafitness, ein Kleinkinderbereich und ein Sprudelbecken hinzukommen.

Im Jahr 2016 wurde dann der aktuelle Entwurf mit 12:3 Stimmen vom Stadtrat genehmigt. Zudem wurde beschlossen, den geplanten Saunabereich als zweiten Bauabschnitt festzulegen. Das heißt, er kann erst gebaut werden, wenn das neue Bad fertig und das alte abgerissen ist. Sicher ist: Der Saunabereich kostet zusätzliche Millionen, wäre aber der Teil der Anlage, mit dem sich Geld verdienen ließe. Denn, das wiederholte Haimerl immer wieder: „Die Bäder und der öffentliche Personennahverkehr sind Defizitgeschäfte.“ Geld verdienen würden die Stadtwerke allein durch Strom und Gas.

Grundsätzlich aber war man sich nach Rücksprache mit dem Architekten einig, dass der Bau, trotz seines kompliziertes Holztragwerks, als „wirtschaftlich“ klassifiziert werden könne.

In den beiden Folgejahren bis 2018, so beschrieben es die beiden Planer des Ingenieurbüros Hitzler, verlief alles so weit „normal. Das Architekturbüro hat richtig überzeugen können“! Die „nicht alltägliche“ geschwungene Form des Holztragwerks sei dabei „natürlich hinterfragt“ worden. Ähnlich wie den Stadträten aber habe der Architekt auch ihnen gegenüber die Sachlage erklären und „Referenzbauwerke mit ähnlicher Formensprache“ vorlegen können. Heute, das gab Hammel zu, sei man „natürlich schlauer. Runde Dinge sind immer teurer als gerade“. Die Bürger sollten sich dies bitte „als Formel merken“.

Probleme begannen 2018 im Zuge der ersten Ausschreibungen

Im März 2018 aber seien die Probleme losgegangen: Das Architekturbüro habe über personelle Engpässe geklagt, Unterlagen nicht mehr fristgerecht geliefert und Ausschreibungen mangelhaft durchgeführt. Wegen „Budgetüberschreitungen“ hätten die Projektsteuerer zahlreiche Ausschreibungen aufheben müssen. Mehrere Gewerke gerieten in Verzug.

Was habe man getan? Die Hitzler-Ingenieure betonen: „Eine Menge!“ Es habe „intensiven Schriftverkehr“ gegeben, es wurden Winterbaumaßnahmen zur Beschleunigung, technische Sachverständige und Rechtsanwälte beauftragt sowie „Krisengespräche“ geführt.

Ab Januar 2021 schließlich habe man überlegt, dem Studio Gollwitzer zu kündigen. Die endgültige Entscheidung zur Trennung, so Planer Hammel, sei im Juni 2022 gefallen. Im Dezember 2022 wurde das Architekturbüro Krieger-Prokopetz mit dem Weiterbau beauftragt. „Eine sehr ungewöhnliche Aufgabe“, wie Sebastian Neuhaus vom Büro Krieger es umschrieb.

Die Arbeitsgemeinschaft Krieger-Prokopetz ist laut Neuhaus und seinem Kollegen Josef Prokopetz nun immer noch dabei herauszufinden: Was hat der Bauherr bestellt? Was wurde genehmigt? Wie wurde ausgeführt?

Dach und Außenfassade bleiben größte Baustelle auf der Baustelle

Folgende Fragen davon konnten die beiden immerhin beantworten: Die Fassade weise „Abweichungen bei der Materialgüte“ auf. Die Erneuerung der Außenhülle solle daher im Frühjahr 2024 beginnen und bis Ende 2024 dauern. Bereits diesen Herbst sollen die „offenen Bauteile“ des aktuellen Baustelle abgedichtet sein. Mit dem Innenausbau will man Anfang 2025 so weit fertig sein. Die berühmte „Tür ins Nirgendwo“ im ersten Stock, über die die Heimatzeitung vergangenen November berichtet hatte, soll übrigens eine „Absturzsicherung“ erhalten. Zudem überlege man, wie man mit einer Treppe oder einer Terrasse davor diesen Planungsfehler „heilen“ könne.

Ein wichtiger Schritt erfolge zudem im Herbst, wenn mit einer Wärmebildkamera die „Luftdichtigkeit“ der Holzkonstruktion getestet werde. Wenn sich dabei nämlich herausstelle, dass Wärme nach außen trete, „dann haben wir ein wesentliches Problem“.

Alles in allem aber zeigte sich Architekt Prokopetz zuversichtlich, „dass wir das Bad für Sie fertigbauen können“. Anvisierter Eröffnungstermin sei nun das zweite Quartal 2026. OB Hartmann betonte, nun „ein gutes Gefühl“ zu haben.

Leider nur ein Gefühl bleiben aber die Kosten. Wenn man das Bad mit dieser Planung heute nochmal bauen würde, käme man auf Kosten in Höhe von 26,25 Millionen Euro, erklärten die Hitzler-Planer. Die im Fall von Dachau aber nötigen Sanierungsmaßnahmen sind in dieser Summe naturgemäß nicht enthalten. Ebenso wenig die geschätzten 3 Millionen Euro an Kosten für Planer und Architekten. Im Publikum am Dienstag wurde die Summe 30 bis 35 Millionen Euro geraunt. Der OB aber blieb dabei: „Seriöserweise“ lasse sich dazu beim besten Willen keine Zahl nennen.

Zahlen, Zahlen, Zahlen Der Fertigstellungsgrad der Bauleistungen des neuen Hallenbads liegt bei 58 Prozent. Die wesentlichen Überschreitungen der Budgets beziffern die Planer mit 121 Prozent oder rund 1,04 Millionen beim Holzbau, 54 Prozent oder 355 000 Euro bei den Fassadengewerken und 33 Prozent oder 612 000 Euro beim Rohbau. Die Vergabeverluste schätzt das Planungsbüro auf insgesamt 2,7 Millionen Euro. 20 700 E-Mails habe der Projektsteuerer seit Baubeginn geschrieben. Der Baupreisindex stieg in der Bauzeit zwischen 2017 und 2023 um 56 Prozent.