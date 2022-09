Trotz Energiekrise: Hallenbad und Sauna werden planmäßig geöffnet

Von: Stefanie Zipfer

Wenn’s draußen herbstelt, öffnet das Dachauer Hallenbad. Auch im Jahr 2022. © DN-Archiv

Gute Nachricht für die Schwimmer im Landkreis: Das Dachauer Hallenbad samt seiner Sauna bleibt, trotz Gaskrise, auch im kommenden Winter geöffnet. Dies hat der Werkausschuss des Stadtrats am Dienstag mit großer Mehrheit entschieden. Um dennoch zumindest ein bisschen Kosten und Energie zu sparen, werden die Temperaturen im Bad reduziert und der Saunaeintritt erhöht.

Dachau – Wenn die Stadt beziehungsweise die für die städtischen Bäder zuständigen Stadtwerke wirklich Geld und Energiekosten sparen wollten, dann bliebe ihnen laut Werkleiter Robert Haimerl eigentlich nur eine Wahl: Hallenbad und Sauna im kommenden Winter zu schließen und beide Einrichtungen über den Winter in den sogenannten Frostschutzbetrieb zu schicken.

Zwar, so rechnete Haimerl den Stadträten am Dienstagnachmittag im Werkausschuss vor, würden durch diese Schließung geschätzte 182 000 Euro an Einnahmen im Haushalt der Stadtwerke fehlen; was sich die Stadtwerke allerdings an Strom und Gas sparen würden, beziffert der Werkleiter auf über 320 000 Euro. Eine Schließung der Sauna brächte im Vergleich dazu lediglich eine Ersparnis von rund 30 000 Euro, eine Absenkung der Becken- und Raumtemperatur mit geschätzten 17 000 Euro würde sogar noch weniger ins Gewicht fallen.

Die Frage, die Haimerl dem Gremium stellte, lautete daher: Was tun? Ist die Lösung „mit dem eindeutigen größten Effekt“ auch wirklich die beste? Denn, auch das gab der Stadtwerke-Mann den Stadträten zu bedenken: Der größte Effekt hat auch „die größten Nebenwirkungen“. So könne das Badpersonal bei einer Schließung des Hallenbads „nicht mehr adäquat beschäftigt werden“. Der Tarifvertrag Kurzarbeit sei Ende des Jahres 2021 ausgelaufen, ein Anschlussvertrag sei nicht in Sicht. „Auch psychologisch dürfte eine weitere Schließung dem Personal nur schwer zu vermitteln sein.“

Es ist doch auch unsere Aufgabe als Kommune, bestimmte Dinge für die Bürger abzupuffern. Dafür sollten wir unsere ganze finanzielle Kraft, die wir noch haben, voll ausnutzen.

Zudem habe das Hallenbad ja auch eine Funktion als Schulschwimmbad, werde von Vereinen und der Polizei genutzt. Laut Oberbürgermeister Florian Hartmann hätten die Schulleiter die Stadt bereits wissen lassen, dass – sollte das Bad nicht wie geplant am 19. September öffnen – der Schwimmunterricht nicht durch normalen Sportunterricht ersetzt werden könne. Grund: Es fehlen schlicht die Hallenkapazitäten.

Und drittens, das betonte Haimerl klipp und klar, sei der Frostschutzbetrieb des mittlerweile 50 Jahre alten Bads „bis dato noch nie unternommen worden. Ob und gegebenenfalls welche Probleme bei Technik und Gebäude auftreten können, ist unklar“.

Angesichts dieser Faktenlage fiel dem Ausschuss die Entscheidung leicht: Bad und Sauna bleiben geöffnet – zumindest so lange, wie es erlaubt ist; im Fall einer tatsächlichen Mängellage in der Gasversorgung würde nämlich die Bundesnetzagentur die Entscheidung treffen. „Das haben wir dann eh nicht mehr in der Hand“, so Haimerl.

Allerdings werden die Saunanutzer eine noch zu berechnende moderate Erhöhung der Eintrittspreise in Kauf nehmen müssen. Dass es wenig Sinn macht, die gestiegenen Energiekosten voll umzulegen und damit eine durchaus saftige Erhöhung der Gebühren um bis zu 7 Euro zu verlangen, macht aus Haimerls Sicht nämlich wenig Sinn. Solange die benachbarten Saunen in Fürstenfeldbruck, Neufahrn oder Unterschleißheim „nicht auch deutlich erhöhen, bringt es uns nix. Das führt dann nur zu einer kompletten Verlagerung, die Leute fahren dann einfach in die Nachbarstädte in die Sauna“.

Eine Temperaturabsenkung als Einsparmaßnahme ist mehr als Symbolpolitik. Wie schwer tun wir uns beim Einsparen großer Beträge? Drum sollten wir mit den kleinen Beträgen anfangen.

Und noch eine Pille müssen die Badbenutzer in der kommenden Hallenbadsaison schlucken: Sowohl die Raumtemperatur, als auch die Temperatur im Schwimmerbecken werden um zwei Grad gesenkt. Der Einspareffekt ist zwar „nicht weltbewegend“ – ein um ein Grad Celius kälteres Wasser führt zu 6000 Euro niedrigeren Energiekosten – ist aus Sicht des Ausschusses aber immerhin ein „Zeichen, dass auch die Stadt Anstrengungen unternimmt“.

Bäderreferentin Ingrid Sedlbauer (ÜB) war über diesen Beschluss erleichtert. „Wir dürfen es den Kindern nicht verwehren, schwimmen zu lernen. Auch für alle, die Schwimmen als Ausgleichssport sehen, ist eine Öffnung des Hallenbads unbedingt notwendig!“

OB Hartmann sprach auch von der Verpflichtung einer Kommune zur „Daseinsvorsorge“ ihrer Bürger. Wenn man es nämlich rein wirtschaftlich betrachte, „könnte sich eigentlich fast keine Kommune in Deutschland mehr ein Bad leisten“.

