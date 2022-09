Ausschuss entscheidet, ob Dachauer Hallenbad öffnet

Teilen

Es ist nicht gewiss, ob das Dachauer Hallenbad öffnen wird. © Nobert Habschied

Die Freibadsaison endet am Sonntag, 18. September. Ob das Hallenbad mit Sauna in diesem Herbst öffnet, darüber entscheidet der Werkausschuss kommende Woche.

Dachau - Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, das merkt man vor allem in den Morgen- und Abendstunden – da ist es schon deutlich kühler. Aus diesem Grund hat das Familienbad in der Woche vom Montag, 12. September, bis einschließlich Sonntag, 18. September, kürzere Öffnungszeiten.

Statt morgens um 8 Uhr öffnet das Freibad erst um 9 Uhr, und am Abend schließt es eine Stunde früher, also bereits um 19 Uhr. Die Freibadsaison endet am Sonntag, 18. September. Benutzer von Jahreskabinen werden gebeten, diese bis spätestens Sonntag zu räumen.

Energiekrise: Wird das Dachauer Hallenbad öffnen?

Ob das Hallenbad Dachau und die angeschlossene Sauna in der aktuellen Situation öffnen, darüber berät der Werkausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 13. September. Sollte das Gremium die Öffnung beschließen, sind seitens der Stadtwerke laut Pressemitteilung alle Vorbereitungen getroffen, um am Montag, 19. September, in die Hallenbadsaison zu starten. dn

