Harley Davidson im Wert von 40000 Euro aus Lagerhalle gestohlen

Eine Harley Davidson wurde aus einer Lagerhalle in der Gröbenrieder Straße in Dachau gestohlen (Symbolfoto).

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Lagerhalle in Dachau-Süd eingebrochen und haben eine Harley Davidson entwendet. Der Wert des Motorrads beträgt rund 40 000 Euro.