Dachauer Vorzeigeprojekt übersteht Bürokratie-Irrsinn

Von: Verena Möckl

Noch ist das Wohnraumprojekt am Amperweg 18 in Dachau eine Baustelle. Anfang 2023 steht dort dann eine Kindertagesstätte. Bei der Pressekonferenz berichtete OB Florian Hartmann den Vertreter n des Bayerischen Gemeindetags Uwe Brandl, Matthias Simon, Franz Dirnberger und Jürgen Roith (v. l.) von dem nervenaufreibenden Bauprojekt. © hab

Wir bauen eine Kita und darüber Sozialwohnungen! Eine tolle Idee, dachte Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann. Und dann begannen die Probleme.

Dachau – Am Amperweg in Dachau, nahe der Feuerwehrwache, soll ein Pilotprojekt entstehen: eine Kindertagesstätte mit darüberliegenden Sozialwohnungen. Was zunächst unkompliziert klang, entpuppte sich jedoch als Bürokratie-Monster. Bei der Stadt ist man entnervt. Noch einmal wolle man ein solches Wohnprojekt in nächster Zeit nicht mehr angehen, so der Oberbürgermeister.

Als Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann einst bei einer Stadtratsexkursion nach Wien auf die Idee für einen Kindergarten mit darauf gebauten Sozialwohnungen in Dachau kam, habe er noch nicht geahnt, wie kompliziert dieses Unterfangen werden würde. „Im jugendlichen Leichtsinn habe ich gedacht, dass machen wir auch in Dachau“, berichtete er am Donnerstag – mehr als fünf Jahre später – auf einer Pressekonferenz des Bayerischen Gemeindetages zum Thema „Bezahlbaren Wohnraum schaffen“ am Amperweg 18 hinter der Feuerwehr in Dachau.

Der Ort der Pressekonferenz war bewusst gewählt. Dort entsteht gerade eine Kindertagesstätte mit darauf gebauten Wohnungen. Eigentlich könnte es ein Vorzeigebeispiel sein, wie gutes Wohnen in Stadt und Land gelingen könnte. Eigentlich.

Denn das Bauprojekt war vor allem eins: kompliziert und hat allen Beteiligten viele Nerven gekostet. Dabei klang die Idee zunächst ganz simpel: Die Stadt beauftragt ihre Tochtergesellschaft, die Stadtbau GmbH, mit dem Bau von Sozialwohnungen – und wenn die Stadtbau schon dabei ist, solle sie gleich den Bau der Kindertagesstätte übernehmen. Heute weiß Hartmann: „Das war eine naive Vorstellung.“

Bis der Rohbau des Wohnprojekts am Amperweg stand, gab es viele rechtliche Hürden zu überwinden. Mal abgesehen von komplizierten Baustandards, die bei einer Doppelnutzung eines Gebäudes beachtet werden müssen, – extra Lichtschächte und unterschiedliche Raumhöhen – brachten steuerrechtliche Belange die Bauherrn an den Rand der Verzweiflung. Da es zu kompliziert sei, in die Tiefen des Steuerrechts einzutauchen, fasste der Geschäftsführer der Stadtbau GmbH, Hendrik Röttgermann, am Donnerstag den Gemeindetagsvertretern den Sachverhalt folgendermaßen zusammen: „Es ist steuerrechtlich schwierig, dass wir was für die Stadt bauen.“

Bestes Beispiel für die Steuerrechtsproblematik: Die Regelung der Tiefgaragenstellplätze. Die einen sind für die Mitarbeiter der Kindertagesstätte vorgesehen und somit Eigentum der Stadt; die anderen Parkplätze der Tiefgarage aber sollen die Mieter der Sozialwohnungen nutzen können und gehören somit der Stadtbau. Kurz: eine Tiefgarage, zwei Stellplatz-Eigentümer – großes Problem. „Da ist ein Bürokratie-Wahnsinn entstanden“, klagte Hartmann, der froh ist, dass das Wohnprojekt nun mehr oder weniger fertig ist. Der Rohbau steht zumindest.

Wohnungen, Kita und eine Tiefgarage Am Amperweg 18 entstehen 19 Sozialwohnungen und eine Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen für je 25 Kinder sowie einer Krippen-Gruppe für zwölf Kinder. Hinzu kommen eine Tiefgarage sowie ein mit zehn Quadratmetern pro Kind relativ kleiner Außenspielbereich für das Kinderhaus. Der Quadratmeter kostet zwischen 6 und 8 Euro. Die Wohnungen sind bereits vergeben. 10 Millionen Euro kostet das Bauprojekt. 7 Millionen Euro entfallen auf den Wohnungsbau, 3 Millionen Euro auf die Kita. vm

Schon einmal hatten bürokratische Hürden ein ähnliches Bauvorhaben in Dachau zu Fall gebracht. Damals handelte es sich um ein Misch-Modell: Wie berichtet, sollte in einer von der Stadtbau gebauten Wohnanlage am Otto-Kohlhofer-Weg die eine Hälfte als sozialer Wohnungsbau an einkommensschwache Bürger vermietet werden, die andere Hälfte der Wohnungen günstig im Einheimischenmodell an Dachauer verkauft werden. Die Mischung aus Eigentums- und Mietwohnungen, deren Nutzer sich ein und dieselbe Tiefgarage teilen, war laut Ansicht der städtischen Ansicht „nach geltendem Recht nicht machbar“. Der Wohnungsverkauf im Einheimischenmodell wurde daher abgeblasen, die Wohnungen werden nun alle vermietet.

Noch einmal will Hartmann ein Projekt wie das am Amperweg in der nächsten Zeit daher nicht mehr angehen, wie er gleich mehrmals auf der Pressekonferenz sagte. „Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind so sperrig, dass es im Moment schwierig ist, so ein Projekt noch mal zu machen.“ Klar, gab er zu, diese Resignation sei der „falsche Ansatz“.

Aber zuerst müsse die Bürokratie abgebaut werden. „Die rechtlichen Hürden müssen weg!“ Denn dadurch verzögert sich ein Bauprojekt nicht nur, es verteuert sich auch. Die Verantwortung sieht Hartmann beim Freistaat, aber auch beim Bund. Seine Forderung an alle Verantwortlichen ist daher klar: „Wir müssen alle an einem Strang ziehen!“