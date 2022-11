Dachau hat „geringe Dynamik“ - Prognos-Zukunftsatlas stellt dem Landkreis ein schlechtes Zeugnis aus

Vermehrte Gründungen sind einer der wenigen positiven Punkte in der Prognos-Studie. Unser Bild zeigt das Nupark-Areal auf dem ehemaligen Seeber-Gelände, auf dem ein neuer Business-Standort entsteht. Foto: Hirsch

Dachau – Dachau hat eine „geringe Dynamik“. Ein Zukunftsatlas stellt dem Landkreis ein schlechtes Zeugnis aus.

Dachau - Deutschlands Regionen befinden sich in einem Standortwettbewerb um attraktive Arbeitsplätze, junge Familien und zahlungskräftige Unternehmen als Gewerbesteuerzahler. Welche Chancen die 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte in diesem Wettbewerb haben, um aktuelle und zukünftige Wachstums- und Veränderungsprozesse meistern zu können, misst alle drei Jahre das Forschungsunternehmen Prognos AG in seinem Zukunftsatlas.

Die aktuelle Studie sollte dem Landkreis Dachau und dessen Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft mehrfach Grund zur Sorge bereiten. So belegt der Landkreis lediglich Platz 165 von 400 Landkreisen, Dachau werden für die Zukunft lediglich „leichte Chancen“ eingeräumt.

Um 111 Plätze nach hinten gerutscht

Mit Platz 165 ist der Landkreis im Vergleich zum Zukunftsatlas aus dem Jahr 2019 um 111 Plätze nach hinten gerutscht.

Am besten schneidet der Landkreis Dachau im Bereich Wohlstand und soziale Lage mit Platz 20 ab. In diesem Teilbereich werden Indikatoren wie die Kaufkraft im Landkreis, die kommunale Schuldenlast oder die Kriminalitätsrate gemessen. So liegt Dachau bei der Kaufkraft sogar auf Platz 11 im bundesweiten Vergleich. Auf Platz 124 schätzen die Forscher den Landkreis Dachau im Bereich „Demografie“ ein, wo Kriterien wie die Geburtenrate, der Anteil junger Familien oder die Bevölkerungsentwicklung gemessen werden.

Arbeitsmarkt: Schlechte Bewertung

Im Bereich Arbeitsmarkt wurden Kriterien wie die Arbeitsplatzdichte, die Arbeitslosenquote die Akademikerquote, der Anteil der Schulabbrecher oder unbesetzte Ausbildungsstellen gemessen. Hier wurde Dachau mit Platz 384 von 400 Landkreisen in Deutschland und damit sehr schlecht bewertet. Dazu beigetragen hat der Indikator „Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen im Zeitraum 2018 bis 2021“, wo Dachau einen Wert von 22,1 aufweist und deutschlandweit auf Platz 392 liegt. Das sind 22 Plätze schlechter als im vorherigen Vergleich.

Beim Kriterium „Veränderung Hochqualifizierte 2018 bis 2021“ belegt Dachau nur Platz 351. Immer noch schlecht schneidet Dachau bei der Arbeitsplatzdichte ab. Lediglich 41 Prozent der Landkreiseinwohner waren im Jahr 2020 erwerbstätig. Das macht Platz 340 in Deutschland.

Im Themenfeld „Wettbewerb und Innovation“ wurden Indikatoren wie die Wertschöpfung je Beschäftigten, die Gründungsintensität, die Patentintensität oder die Unternehmenskompetenz gemessen. Hier wurde Dachau mit Platz 108 bewertet.

Gründungen haben sich vermehrt

Positiv fällt auf, dass die Gründungen im Landkreis in den Jahren 2018 bis 2021 im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2017 deutlich vermehrt haben. Die Zunahme um 14 Prozent bedeutet Platz 38 im Ranking und damit eine Verbesserung um 166 Plätze im Vergleich zum Ranking 2019.

Schlechteste Bewertung bei den Wachstumschancen

Das Forschungsunternehmen stellt Dachau ein schlechtes Zeugnis aus: als Landkreis mit einer „sehr geringen Dynamik“. Dachau fällt in dieser Kategorie um 318 Plätze im Vergleich zu 2019 und belegt nur Platz 347. Während Nachbarkreise wie München oder Starnberg eine sehr hohe Dynamik zugesprochen wird oder Fürstenfeldbruck oder Ebersberg immerhin eine „mittlere Dynamik“ zu erwarten haben, bleibt Dachau, wenn es um Wachstumschancen geht, in der schlechtesten aller möglichen Bewertungen.

Am besten im Prognoseranking schneidet bundesweit der Landkreis München ab, gefolgt von den Städten Erlangen und München. Ingolstadt wurde Vierter, Starnberg erreichte den neunten Platz.

Bernhard Hirsch

29 Indikatoren für den Landkreis Für das Ranking des Zukunftsatlas hat das Forschungsunternehmen Prognos einen quantitativen Ansatz gewählt, der auf objektiven, statistischen Daten basiert. Bewusst verzichtet wurde auf Befragungen und Diskussionen mit Politik und Wirtschaft, um deren subjektive Einschätzungen (z. B. zu Standortattraktivität, Zufriedenheit, Lebensqualität) zu ermitteln. Der Index beruht auf insgesamt 29 makro- und sozioökonomischen Indikatoren aus den vier Bereichen Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation sowie Wohlstand und soziale Lage. Die 29 Indikatoren lassen sich zudem in Stärke- und Dynamikindikatoren unterteilen. Die Stärkeindikatoren geben Auskunft über den Ist-Zustand (Standortstärke eines Kreises/einer kreisfreien Stadt). Die Dynamikindikatoren bilden ab, wie sich der Kreis/die kreisfreie Stadt im Laufe der Zeit entwickelt hat. hi