Dachau hat jetzt einen ÖDP-Ortsverein

In der Großen Kreisstadt gibt es nun einen Ortsverband der ÖDP. Als gleichberechtigte Vorsitzende wurden in einer Doppelspitze Wolfgang Ott und Gerhard Lange gewählt.

Dachau – In der Stadt Dachau gibt es nun einen Ortsverband der ÖDP. Als gleichberechtigte Vorsitzende wurden in einer Doppelspitze Wolfgang Ott und Gerhard Lange gewählt. Als Beisitzer komplettieren Lydia Bartmann und Heinrich Bömeke den neuen Vorstand. Lydia Bartmann, gleichzeitig eine der Kreisvorsitzenden der ÖDP im Landkreis, soll den Informationsfluss zwischen Kreis- und Ortsverband sicherstellen.

„Klimaschutz ist das wichtigste Thema, für das ich als erfahrener Ingenieur konkrete Maßnahmen in der Stadt Dachau vorschlagen und vorantreiben möchte“, erklärte Heinrich Bömeke seine Motivation, sich im Ortsvorstand zu engagieren. Als Gründungsmitglied der ÖDP sieht er die jahrzehntealten Positionen und Forderungen der ÖDP bestätigt und kritisiert, dass der Klimawandel zu lange von den Bundes- und Landesregierungen nicht ernst genug genommen worden sei. „Die Politiker, Buchschreiber und Juristen dort haben nicht annähernd die enormen finanziellen Vorteile erkannt, die man durch die intelligente Nutzung der erneuerbaren Energien für jeden Menschen hier erzielen kann“, so Bömeke.

Der Vorsitzende Wolfgang Ott nannte das „nachhaltige Wirtschaften und die Entscheidungsfreiheit in der Familienpolitik“ die zwei Kernthemen der ÖDP. Damit sei die Partei ökologisch und demokratisch ein wichtiges Korrektiv, gerade mit Blick auf die Regierungspolitik auf Bundes- und Landesebene. Und dass auch eine kleine Partei wie die ÖDP etwas bewirken könne, habe sie mehrfach bewiesen. „Die Gründung eines Ortsverbands finde ich da nur konsequent“, so Ott.

Sein Co-Vorsitzender Gerhard Lange ergänzte: „Mir ist eine Politik wichtig, die nicht nur Stimmen bei der nächsten Wahl bringt, sondern auch eine gute Zukunft für die kommenden Generationen möglich macht.“

Adrian Heim, Mitglied im Kreisvorstand und Direktkandidat für die Landtagswahl, zeigte sich derweil „froh und dankbar, dass wir es zumindest in Deutschland nun geschafft haben, die Stromerzeugung aus Atomkraft zu beenden“. Nun müsse man „konsequent an der Beseitigung der Hinterlassenschaften arbeiten – die gigantischen Mengen an Atommüll müssen sicher gelagert werden“! Die Atom-Katastrophe von Tscherbobyl sei ebenfalls „noch lange nicht Geschichte“, und der Krieg in der Ukraine, so Heim, „macht die Lage noch schwieriger“.