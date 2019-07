Dachau hatte einen Lauf

Der 7. VR-Firmen- und Behördenlauf, von der Volksbank Raiffeisenbank Dachau in Kooperation mit dem ASV Dachau, war der siebte Rekord in Folge. 2281 gemeldete Teilnehmer, davon 1180 Erwachsene aus 80 Unternehmen und Behörden sowie 1101 Schüler liefen mit großem Sportsgeist durch den Stadtwald.

Dachau – Im ASV-Stadion war die Stimmung großartig. Die Rasenfläche gab mit den Info- und Versorgungsständen ein buntes Bild ab. Auf der Bühne trug Moderator Alex Wangler von der Rockantenne mit seiner dynamischen Moderation zur fröhlichen Stimmung bei, und Fitness-Trainerin Sabrina bereitete die Teilnehmer mit einem fetzigen Warm-up auf den Lauf vor. Auf der Tribüne fieberten viele Zuschauer mit und feuerten die Sportler an. „Nicht gewinnen, sondern dabei sein ist alles“, betonte Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Karl-Heinz Hempel, Vorstandsmitglied der Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG, feuerte an der Eduard-Ziegler-Straße den Startschuss für die mehr als eintausend Schüler ab. 14 Schulen aus Dachau und dem Landkreis beteiligten sich, das Ignaz-Taschner-Gymnasium war sogar noch ein zweites Mal mit seiner Rudermannschaft vertreten. Die Schüler der FOS Karlsfeld bezogen mit ihren leuchtend orangefarbenen T-Shirts und dem Slogan „Laufen gegen Rassismus“ eine klare Position. Vor dem Startschuss wünschte Bank-Chef Karl-Heinz Hempel den Jugendlichen „viel Erfolg und sportlichen Ehrgeiz“. Dieser Ehrgeiz machte sich bezahlt: Für jeden mitgelaufenen Schüler, der durchs Ziel kam, spendet die Volksbank Raiffeisenbank Dachau 20 Euro. Somit sind für schuleigene Projekte insgesamt rund 18 000 Euro zusammengekommen.

Auch das Feld der Firmen- und Behördenläufer war dicht gedrängt. Die erwachsenen Läufer starteten ebenfalls in mehreren Blocks. Nicht zu übersehen war auch die Bereitschaftspolizei Dachau, die mit 200 Teilnehmern die größte Gruppe bildete. Allerdings nicht die schnellste! Ganz bewusst habe man vornehmlich die Polizeischüler an den Start geschickt und nicht die sportgestählten Beamten, die sich an großen internationalen Wettbewerben beteiligen, betonte Ausbildungsseminarleiter Anton Meindl. „Sonst hätten die wieder alles abgeräumt.“

Eine große Gruppe mit 50 Teilnehmern stellte auch das BRK Dachau. Mit einem Aufdruck auf den Laufshirts machten die sportlichen BRKler auf das 130-jährige Bestehen des BRK-Kreisverbandes aufmerksam, das heuer gefeiert wird. Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau entsendete auch ein sportliches Team aus rund 30 Bankmitarbeitern. Vorstandssprecher Thomas Höbel war stolz auf seine schnelle Belegschaft: „Unser Lauf-Event ist mittlerweile zu einem festen Termin für fitnessbewusste Firmen in der Region geworden.“

Das Dachauer Stadtoberhaupt Florian Hartmann war nicht der einzige Bürgermeister unter den Läufern. Unter anderem gingen Bürgermeister Richard Reischl aus Hebertshausen und Stefan Handl, stellvertretender Bürgermeister in Karlsfeld, an den Start. Der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath war in Doppelfunktion da: für die Gesundheitsstiftung im Landkreis und das BRK. dn