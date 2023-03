Noch schneller Notfälle operieren: Helios Amper-Klinikum nimmt zwölf hochmoderne OP-Säle in Betrieb

Teilen

Sind stolz auf die neuen OP-Säle: der Ärztliche Direktor des Klinikums, Professor Hjalmar Hagedorn (rechts), und Professor Dr. Axel Kleespies, Chefarzt der Viszeral-, Thorax- und Onkologischen Chirurgie am Klinikum. © helios

Am Dachauer Amper-Klinikum profitieren Patienten jetzt von vier neuen und acht renovierten OP-Sälen. Warte- und OP-Zeiten werden kürzer und die Sicherheit und Effektivität während der Eingriffe erhöht, so der ärztliche Direktor des Klinikums, Prof. Hjalmar Hagedorn.

Dachau ‒ Etwas mehr als vier Jahre hat der Umbau gedauert, jetzt sind sie fertig: Zwölf hochmoderne OP-Säle am Helios Amper-Klinikum Dachau stehen Chirurgen seit Februar zur Verfügung. Professor Hjalmar Hagedorn, ärztlicher Direktor am Helios Amper-Klinikum Dachau, ist stolz auf die neuen Räumlichkeiten: „Wir sind wirklich hervorragend ausgestattet. Alle OP-Säle sind jetzt mit der modernsten Technik im Bereich Bildgebung und IT-Vernetzung für Diagnostik und Dokumentation versehen. Mit den vier neu gebauten Sälen haben wir auch deutlich mehr Kapazitäten als zuvor. Dadurch können wir vor allem tagsüber neben dringenden Krebs-OPs noch zügiger Notfälle operativ versorgen.“

Beim Umbau, so Prof. Hagedorn, habe man sich sehr stark nach den Bedürfnissen und Abläufen im OP gerichtet. „Die Säle und die technische Ausstattung sind jetzt so angeordnet, dass die Wege kürzer und die Eingriffe noch effektiver sind. Zwei OP-Teams können beispielsweise problemlos während einer Operation miteinander kommunizieren, und auf OP-Bildmaterial kann jetzt in jedem Saal direkt zugegriffen werden“, erklärt der ärztliche Direktor des Amper-Klinikums.

Für Prof. Dr. Axel Kleespies, Chefarzt der Viszeral-, Thorax- und Onkologischen Chirurgie am Dachauer Klinikum, ist ein Highlight im neuen OP-Bereich der vierarmige Roboter DaVinci Xi, der bereits seit Anfang 2022 täglich acht bis zehn Stunden im Einsatz ist. Für das modernste Robotersystem seiner Art in Oberbayern wurde der größte der neuen OP-Säle reserviert. Neben dem Roboter samt hochmodernem OP-Tisch ist in dem Saal genug Platz für gleich zwei Operationskonsolen. „So können zwei Chirurginnen oder Chirurgen gleichzeitig operieren“, sagt Kleespies, „besonders bei anspruchsvollen Eingriffen bedeutet das ein nie da gewesenes Niveau an Präzision.“ In Oberbayern ist diese Ausstattung bislang einmalig.

„Für unsere Patientinnen und Patienten bedeuten die neuen Räumlichkeiten vor allem kürzere Wartezeiten, kürzere OP-Zeiten und noch mehr Sicherheit während eines Eingriffs“, fasst Prof. Hagedorn zusammen. dn