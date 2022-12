Eine richtig starke Krankenschwester: Auszubildende Dorethane Agathina macht ihren Körper zum Kunstwerk

Von: Stefanie Zipfer

Um ihre Muskeln bei Wettkämpfen in Szene setzen zu können, trainiert die 25-Jährige hart. Dazu hält sie sich an eine strenge Diät. © privat

Dorethane Agathina ist eine der besten Bodybuilderinnen Deutschlands. Dieser Sport, sagt die 25-jährige angehende Krankenschwester, habe sie von einem schüchternen Mädchen zu einer selbstbewussten Frau werden lassen.

Dachau – Über Bodybuilder gibt es ja viele Klischees: Sie hätten mehr Muskel- als Gehirnmasse, ernährten sich ausschließlich von Hühnchen – und eventuell anderen Substanzen – und könnten vor lauter Kraft kaum gehen. Dorethane Agathina widerlegt jedes einzelne dieser Klischees.

Die 25-Jährige lebt seit August im Landkreis Dachau, seit September ist sie Auszubildende am Helios-Bildungszentrum Dachau-München, aktuell eingesetzt am Amper-Klinikum Indersdorf. Ihr Deutsch ist, obwohl sie noch nicht einmal vier Monate hier in Deutschland ist, fließend. Wobei man, das muss ehrlicherweise gesagt werden, ohnehin erst einmal weniger auf Dorethane Agathinas Sprache achtet. Die junge Frau, die von der Trauminsel Mauritius stammt, hat ein Strahlen, ein Lächeln an sich, als hätte sie ein Stück ihrer Heimatsonne mit ins winterliche Dachau bringen wollen.

Insofern dauert es auch ein wenig, bis man merkt, dass sich hinter dem weichen Lächeln von Dorethane Agathina ein stahlharter Körper verbirgt. Das Kreuz, die Oberarme, die Oberschenkel sind breiter, stärker, größer, voluminöser als bei „normalen“ Frauen. Nach Fettpölsterchen an ihrem gut 1,58 Meter kleinen Körper sucht man dagegen vergebens.

Von Mauritius nach Dachau: Dorethane Agathina macht derzeit am Helios Amper-Klinikum eine Ausbildung zur Krankenschwester. © hab

Kein Wunder: Die angehende Krankenschwester treibt ihr Leben lang Sport. Zunächst Leichtathletik, 100 und 200 Meter Sprint waren ihre Lieblingsdisziplinen, sie gehörte zur nationalen Spitze. Da Sprinterinnen aber auch Muskeln brauchen, schickte ihr Trainer sie regelmäßig ins Fitnessstudio. „Ich habe es gehasst“, erzählt sie.

Dann, 2015, landete sie eher zufällig bei ihrem ersten Bodybuilding-Wettbewerb: „Ich war die einzige Frau, die mitgemacht hat, ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll“, erinnert sie sich. Und sie gesteht: „Bis zu diesem Tag hatte ich noch nie in meinem Leben einen Bikini an!“

Die junge Frau aus Mauritius mit dem Körper einer Läuferin fand dennoch sofort Gefallen an ihrem Auftritt. „Das Posing, die Bühne, ich war auf einmal ganz anders als sonst!“ Im Jahr 2019 hing Agathina ihre Leichtathletik-Spikes endgültig an den Nagel, neben ihrem Job als Fitnesstrainerin wollte sie ihre Freizeit nur noch mit der Arbeit an ihrem Körper verbringen.

Helios unterstützt Arbeitskräfte aus dem Ausland beim „Papierkram“

Denn nichts Anderes ist Bodybuilding, wie die 25-Jährige erklärt. „Es geht nicht darum, zu pumpen und dicke Muskeln zu kriegen. Es geht um definierte Muskeln!“ Neben einem besonderen Training – vor allem mit Freihanteln – gehört dazu natürlich auch eine strenge Diät. Die Logik dahinter ist Agathina zufolge simpel: Je niedriger der Fett- und Wasseranteil im Körper, desto besser lassen sich die hart antrainierten Muskeln auch sehen. In den Wochen vor einem Wettkampf bedeutet dies ganz praktisch: zweimal täglich Training, kein Zucker, viele Proteine, Mineralstoffe und – ganz ohne geht’s eben auch nicht – Kohlenhydrate. „Fleisch, Fisch, Reis und Gemüse“, listet Dorethane Agathina auf. Und dazu noch ein paar „Supplements“, also Nahrungsergänzungsmittel.

Der weite Weg von der Sonneninsel Mauritius ins derzeit frostige Dachau führte über Dorethanes Mutter, die seit 16 Jahren in Dachau lebt und ebenfalls am Helios Amper-Klinikum arbeitet. Sie überzeugte ihre bis dahin in Mauritius bei den Großeltern lebende Tochter, ihr nachzufolgen.

In Zeiten grassierenden Fachkräftemangels im Pflegebereich unterstützt Helios geeignete Bewerber aus dem Ausland mit einem „großartigen Anerkennungsteam“, wie Sprecher Martin Pechatscheck erklärt. Mit anderen Worten: „Wir kümmern uns um den Papierkram.“ Auf drei Jahre ist ihr Visum derzeit beschränkt, wie Dorethane Agathina dankbar erklärt. Eine Zeit, in der sie nun alles lernen darf, was sie ohnehin am meisten interessiert: „Der Körper, die Gesundheit, ich wollte das immer schon ganz genau wissen!“

Auch Frauen mit Muskeln „können gut aussehen“

Ihre Kollegen bewundern die junge Frau aus Mauritius für deren Leidenschaft und Disziplin. Manche lassen sich von ihr auch schon beraten in Sachen Ernährung oder Sportprogramm. Negative oder gehässige Kommentare habe sie in ihrem deutschen Umfeld bislang noch nicht gehört. Kritikern ihres Sports will sie aber sagen: „Auch eine Frau kann Muskeln haben. Und damit gut aussehen!“

Ihre größten sportlichen Erfolge bislang waren der Gewinn der internationalen bayerischen Meisterschaft und der zweite Platz beim IFBB World Cup – beide Wettkämpfe hatten im vergangenen November stattgefunden. Kulinarisch gehen lassen darf sich die sportliche Krankenschwester in der kommenden Weihnachts- und Neujahrs-Wettkampfpause dennoch nicht: „Bodybuilding ist keine Frage von Wochen, sondern von Monaten.“

Der Lohn für den regelmäßigen Gang ins Fitnessstudio und den Verzicht auf zuckersüßes Naschwerk dürfte sich aber vor allem in ein paar Jahren zeigen. Denn, um noch ein weiteres Klischee über Kraftsport zu widerlegen: Bodybuilding ist gesund! Laut Experten beugt es – bei maßvollem Training – Rückenproblemen vor, stärkt die Belastbarkeit des Körpers und fördert den Stoffwechsel. Dorethane Agathina formuliert es so: „Wenn ich trainiere, geht’s mir gut!“

