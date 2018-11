Vielsprachiges Computer-Genie

Er wäre gerne 100 Jahre alt geworden: Doch nun ist Herbert Sadowsky im Alter von 97 Jahren gestorben.

Dachau – Sadowsky war passionierter Computer-Tüftler. Er war der erste, der im Seniorenheim „Marienstift“ WLAN hatte, er kommunizierte mit der ganzen Welt und bezeichnete sich selbst als „Teenager-Nachlese“. Herbert Sadowsky war war bis ins hohe Alter wissbegierig und interessiert an Technik und Natur und freute sich über jeden Ausflug ins Grüne. Vor kurzem sagte er noch: „ Das Leben ist viel zu kurz!“

Seit zehn Jahren wohnte er im Seniorenheim „Marienstift“, zunächst zusammen mit seiner Frau Ursel, die vor fünf Jahren starb. Der Verstorbene war der älteste Bewohner im Haus und sehr beliebt bei seinen Betreuern, denn er war immer zu Scherzen aufgelegt und fühlte sich wohl. „Mir ist hier nie langweilig“, war oft von ihm zu hören, denn er wusste sich zu beschäftigen. Eingezogen ist er ins Heim mit Computer und Funkgerät, und von beiden Geräten machte er regen Gebrauch. Er schrieb seine E-Mails an die Freunde in die USA und wollte am Todestag das erste Mal mit seinem Freund Henry in Arizona skypen.

Das Funken war seine Leidenschaft seit Jahrzehnten, und so besuchte er regelmäßig die monatlichen Versammlungen seines Ortsverbands Dachau C06 im Deutschen Amateur Radio Club im Wirtshaus Burgmayr in Eisolzried. Für seine langjährige Mitgliedschaft und Verdienste wurde er mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Seinem Hobby kamen die Sprachkennnisse in Englisch, Russisch und Lettisch zugute. Seine Wände waren geschmückt mit Diplomen aus Wettbewerben und mit Erinnerungen aus dem Vereinigten Königreich. Herbert Sadowsky wuchs in seiner Heimat Lettland mehrsprachig auf, Englisch lernte er in Großbritannien, wo er nach der Kriegsgefangenschaft für einige weitere Jahre lebte und arbeitete. Die Dachauer Knabenkapelle begleitete er vor Jahrzehnen zu Konzertreisen auf die Insel. Auch daraus ergaben sich bis heute bestehende Freundschaften. Bei der Trauerfeier auf dem Dachauer Friedhof fanden sich zahlreiche Weggefährten, , um sich von Herbert Sadowsky zu verabschieden, darunter seine Funkfreunde, die ihr ältestes Mitglied vermissen werden. Er hinterlässt seine Tochter Brigitte und Schwiegersohn Albert sowie Enkel Florian mit Familie.