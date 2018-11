Claus-Dieter Möbs kämpfte für mehr Menschlichkeit im Krankenhaus

Das Helios Amper-Klinikum Dachau hat in letzter Zeit viele negative Schlagzeilen gemacht. Einer, der sich jahrzehntelang für Verbesserungen einsetzt hat, ist Claus-Dieter Möbs. Am Sonntag wurde er dafür mit dem Hermann-Ehrlich-Preis ausgezeichnet. Möbs schilderte bei der Preisverleihung dramatische Zustände im Krankenhaus.

Dachau – Es war kein einfacher Kampf, den Claus-Dieter Möbs jahrzehntelang führte, aber ein sehr wichtiger: Möbs kämpfte gegen Profitgier im Gesundheitswesen, für bessere Arbeitsbedingungen des Dachauer Klinikpersonals und für mehr Menschlichkeit in der Pflege. Er kämpfte für das Leben. Für seinen großen Einsatz wurde er jetzt mit dem Hermann-Ehrlich-Preis ausgezeichnet.

Die Auszeichnung ist nach dem 2011 verstorbenen Sozialpädagogen und Musiker Hermann Ehrlich benannt und wird alle zwei Jahre vom Bündnis für Dachau vergeben. Die Jury, bestehend aus Marion Boehm, Helmut Geißler, Kai Kühnel (alle Bündnis), Hermann Ehrlichs Witwe Margot Heinze-Ehrlich, Historiker Jürgen Zarusky, DN-Redaktionsleiterin Nikola Obermeier sowie Walter Gierlich von der SZ, möchte mit der Ehrung ein Zeichen setzen gegen „die zunehmende Privatisierung und Kommerzialisierung im Gesundheitssystem“, wie Geißler erklärte.

Möbs arbeitete seit 1978 als Krankenpfleger, seit 1991 war er im Dachauer Krankenhaus tätig. Dort engagierte er sich im Betriebsrat, seit 2006 bis zu seinem Ruhestand Mitte 2017 als Vorsitzender. Dabei habe er hautnah miterlebt, wie sich die Pflegebedingungen in der Klinik seit der Privatisierung verschlechtert hätten.

Inzwischen gehört das Dachauer Krankenhaus dem Helios Konzern an – und die Situation ist laut Möbs dramatisch: „Es ist für die Patienten wie ein Überlebenstraining im Krankenhaus“, erklärte er gestern bei der Preisverleihung. „Der Patient kann dankbar sein, wenn er wieder heil nach Hause kommt.“ Drei Fachkräfte seien oft für die Verpflegung einer Station mit 70 Patienten zuständig, wenn sie Glück haben, bekommen sie Unterstützung von zwei bis drei Hilfskräften. „Es hakt an allen Ecken und Enden“, sagte Möbs.

Einen Zustand, den er unermüdlich versuchte, zu verbessern. „Sie sind ein wahrer Held des Alltags“, würdigte Ulrike Mascher, langjährige VdK-Präsidentin und heutige bayerische VdK-Landesvorsitzende, Möbs großes Engagement in ihrer Laudatio. Sie kritisierte ebenfalls, dass, anstatt die individuellen Leiden zu betrachten, nur noch über Fallpauschalen abgerechnet würde. „Gesundheit ist kein beliebiges Industrieprodukt“, betonte sie.

Pflege im Krankenhaus muss wieder humaner werden – darüber waren sich auch bei der anschließenden Gesprächsrunde, an der neben Möbs und Mascher auch Kathrin Weidenfelder von der Gewerkschaft Verdi und Palliativmediziner Thomas Binsack teilnahmen, alle einig. Klar wurde aber auch: Einfach wird es nicht. „Wir brauchen eine grundlegende Diskussion darüber, wie die Pflege in Zukunft sein soll“, forderte Weidenfelder. Einfach nur von staatlicher Seite mehr Geld in die Kliniken zu stecken, sei keine Lösung. „Das geben die Konzerne an die Aktionäre weiter“, sagte sie. „Wir müssen überall kleine Feuerchen entzünden und uns die Frage stellen, ob die Gesundheit in allen Lebenslagen nicht zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört.“

Ähnlich argumentierte Binsack. Er würde lieber in einem Kreiskrankenhaus als in einer Konzern-Klinik, bei der es nur um hohe Gewinne geht, behandelt werden, erklärte er. „Palliative und lindernde Pflege von Schwerkranken wird immer wichtiger, und das kann man nicht mit der Arbeit in einer Fabrik vergleichen.“

Derzeit jedoch bleibe die Menschlichkeit im Dachauer Krankenhaus oft auf der Strecke, so Möbs: „Es ist nur ein Gehetze von Zimmer zu Zimmer“, berichtete er. „Das man zum Beispiel einfach nur die Hand des Patienten hält, geht nicht mehr.“

Für die Zukunft des Dachauer Krankenhauses hätte er viele Wünsche. Alle ausgesourcten Bereiche müssten wieder eingegliedert werden, unter den Mitarbeitern müsste es wieder eine stärkere Einheit geben, die Ärzte bräuchten mehr Verständnis für die Anliegen der Pfleger und vor allem: „Die Mitarbeiter müssen sich die Zeit nötige Zeit für die Patienten nehmen können, damit diese auch an der Seele geheilt werden.“