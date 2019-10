„Beliebt, erfahren, weitsichtig“: Steckkreuz für Georg Reischl

Als Würdigung für sein langjähriges Engagement hat Kreisbrandinspektor Georg Reischl das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Form des Steckkreuzes, die höchste staatliche Auszeichnung für den besonderen Einsatz um das Feuerwehrwesen in Bayern.

Landkreis– Im Rahmen eines Festaktes im Wittelsbacher Saal des Klosters Scheyern ließ Regierungspräsidentin Maria Els Reischls Feuerwehrkarriere Revue passieren.

Im Jahr 1981 ist Reischl als aktives Mitglied in die Feuerwehr Vierkirchen eingetreten, wurde später zum Kommandanten gewählt. Neben seiner Kommandantentätigkeit war er ab 2004 für den Landkreis Dachau als Kreisbrandmeister im Bereich Ausbildung zuständig. Wegen seines umfangreichen Fachwissens wurde Georg Reischl 2009 zum Kreisbrandinspektor bestellt. Er konnte sofort die Fachgebiete Funk, Katastrophenschutz, Gefahrgut sowie die Ausbildungsthemen Absturzsicherung und Motorsäge übernehmen. Im Jahr 2011 organisierte Reischl als Hauptverantwortlicher eine groß angelegte Hilfskontingentübung im Landkreis Landsberg. Seither hat er sich dem Thema Hilfskontingente verschrieben. So leitete er auch federführend die Vorbereitungen für den Einsatz der Dachauer Hilfskontingente während der Schneekatastrophe im bayerischen Oberland im Januar 2019 und beteiligte sich an den Einsätzen als Kontingentführer. Ab 2012 war Reischl hauptsächlich mit der Einführung des Digitalfunks beschäftigt. „Sein Wissen und seine Erfahrung im Feuerwehrwesen finden bei den Kameraden eine sehr hohe Wertschätzung“, so Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser. „Durch seine besonnene und weitsichtige Art ist Georg Reischl in der Kreisbrandinspektion Dachau sowie bei den Feuerwehren sehr beliebt.“ Für seine Leistungen im Feuerwehrwesen des Landkreises Dachau erhielt Reischl bereits 2013 das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber verliehen.