Trotz anhaltender Kritik: Der „Nu Park“ ist bereit für weitere Mieter

Von: Stefanie Zipfer

Der angekündigte „Loftcharakter“ der Gebäude im Gewerbegebiet „Nu Park“ lässt noch etwas auf sich warten. Doch die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass sich das Areal weiter füllen wird. © hab

„Einen Hauch von New York“ versprach der Investor für das Dachauer Seeber-Gelände südlich der Schleißheimer Straße. Doch die Anwohner stehen dem Großprojekt, das ein schillerndes neues Gewerbegebiet vorsieht und den Namen „Nu Park“ trägt, weiter skeptisch gegenüber. Der Bauherr müht sich derweil, die Flächen mit Mietern zu füllen.

Dachau – Um die Neugestaltung des Dachauer Seeber-Geländes war es zuletzt ruhiger geworden. Wie berichtet, hatten Anwohner wegen der Pläne eine zu hohe Lärm- und Verkehrsbelastung befürchtet; mit einer Klage war es der „Bürgerinitiative anwohnerfreundliche Entwicklung Dachau Ost“ vor knapp drei Jahren sogar gelungen, den Bebauungsplan vorläufig außer Kraft zu setzen.

Doch diese juristischen Scharmützel wurden beigelegt beziehungsweise ließ Bauherr Hubert Haupt nicht den kleinsten Eindruck entstehen, dass ihn der Ärger der Anwohner von seinen Plänen abbringen könnte. „Die Zusammenarbeit mit den Beteiligten vor Ort läuft grundsätzlich sehr gut. Die seinerzeit geäußerten Bedenken von einzelnen Anwohnern wurden gehört und sind auch gerichtlich eingeflossen. Es bestehen derzeit allerdings keine offenen Verfahren“, erklärt eine Sprecherin der „Nu Concept Gmbh“ aus Grünwald auf Nachfrage.

Auch würde die Entwicklung des „Nu Park“ „weiter planmäßig vorangehen“. So hatte Haupt das 74 000 Quadratmeter große Areal in sechs Baufelder gegliedert, die sich rechts und links entlang der Hauptachse verteilen, die zentral von Nord nach Süd über das Gelände verläuft. Die Baufelder sollten zu unterschiedlichen Zeitpunkten fertiggestellt werden. Am Ende aber, so versprach der Investor, entstehe „nicht nur ein neuer Business-Standort, sondern eine völlig neue Arbeitswelt“.

Aktuell, so betont die Sprecherin der „Nu Concept GmbH“, gestalte sich der „Fortschritt bei der Vermietung der Flächen sehr positiv“. Demnach hätten der Autozulieferer Autoliv, das Augenzentrum, die Hager Group als auch das Planungsbüro Work Different inzwischen ihre Mietflächen bezogen. Darüber hinaus sei mit der Orangery Coworking GmbH ein weiterer Großmieter gewonnen worden. Der Bezug der Bürofläche durch diesen Workspace-Anbieter sei für das vierte Quartal 2023 geplant, so die Sprecherin.

Um die restlichen Flächen an den Mann zu bringen, führen „wir mit einigen interessierten Unternehmen sehr vielversprechende Gespräche“, erklärt die Sprecherin weiter. Sie sei daher „optimistisch“, demnächst weitere erfolgreiche Mietabschlüsse verkünden zu können.

Zu einer Antwort auf die Frage, wann sie denn mit einem Abschluss des Großprojekts rechne, möchte die Vertreterin der „Nu Concept GmbH“ aber keine Antwort geben. Ziel sei weiter, die einzelnen Baufelder abschnittweise fertigzustellen. „Wir wollen damit sicherstellen, dass wir die Baulogistik möglichst effektiv durch das Quartier führen können. Außerdem denken wir dabei an die bereits feststehenden Mieter, die durch ein solches Vorgehen weniger gestört werden. Unser Wunsch ist zunächst eine Belebung des zum jetzigen Zeitpunkt bereits fertiggestellten Quartiers.“

Die Anwohner aber bleiben skeptisch. Und erinnern an die vollmundigen Versprechungen des Investors, Bürogebäude mit „Loftcharakter“ bauen zu wollen, die man mit ihrer „Fassadengestaltung, eher im New Yorker Meatpacking District als im Alpenvorland verorten würde“. Zudem war von „erstklassiger Infrastruktur“ und einem „außergewöhnlichen Freizeit- und Erholungsangebot“ die Rede.

„Was ist seither passiert“, fragen sie. Und geben die Antwort selbst: „Eine drittklassige Hotelkette hat eine neue Filiale an einem drittklassigen Standort eröffnet und auch ein Augenarzt soll sich in das neue Gewerbegebiet verirrt haben. Der weitaus größte Teil des Geländes ist aber seit Jahren eine riesige Brache mit Bauzaun.“ Dahinter stünden weiter die alten Ruinen aus der Schuster/Seeber-Zeit und „fristen dort ihr trauriges Dasein“.

Die Angst vor einer „weiteren Investitionsruine in Dachau“, wie es ein Anwohner nennt, will die Sprecherin zerstreuen. „Der ,Nu Park’ steht auf wirtschaftlich gesunden Beinen“, betont sie. Klar, die Herausforderungen für die Bau- und Immobilienwirtschaft seien „derzeit enorm“. Die Realisierung des „Nu Park“ sehe ihr Unternehmen dadurch aber „nicht beeinträchtigt“. Schließlich sei das Konzept „hochwertig“, der Standort „hervorragend“ und das Feedback der bereits ansässigen Unternehmen durchgehend „positiv“.