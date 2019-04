Im Drogenrausch griff er immer wieder zur Spraydose

Im Drogenrausch griff er zur Spraydose: 119 Schmierereien gehen auf das Konto eines 20-jährigen Dachauers. Schaden: rund 70 000 Euro Schaden. Nun muss der Mann ins Gefängnis.

Dachau – Immer wenn er Drogen nahm, zog er durch Dachau-Süd und Dachau-Ost und sprayte. Er schluckte reichlich Ecstasy-Pillen und rauchte bis zu sechs Gramm Gras täglich. Folglich streunte er oft durch die Straßen und hinterließ seine Tags, wie Menschen aus der Graffiti-Szene sagen, oder „blöde Zeichnungen“, wie es sein Anwalt nannte. Kein Schild, keine Hauswand, keine Fassade, kein Müllhäuschen war vor dem zugedröhnten Möchtegern-Künstler sicher. 119 Fälle listete die Staatsanwaltschaft auf. Auf 70 000 Euro taxierte sie den Schaden. Vor dem Amstgericht Dachau bekam der 20-jährige Dachauer nun die Quittung für seine Schmierereien.

Von August 2016 bis Januar 2018 trieb der Angeklagte sein Unwesen; nicht selten mit Kumpels aus der Sprayer-Szene. Er wurde erst erwischt, als er von der Überwachungskamera eines Hotels erfasst wurde. Bei der anschließenden Razzia bei ihm zu Hause stellte die Polizei Kleidungsstücke mit Lackspritzern sowie Dosen sicher. Hilfreich für die Ermittler war, dass der 20-Jährige gerne seine Initialen sprayte. Daneben meist wirre Sprüche wie „F... the police“ oder gut gemeinte Ratschläge wie „love yourself“.

Vor Gericht legte er ein volles Geständnis ab. „Ich war zu der Zeit arbeitslos und hab’ viele Drogen genommen“, sagte er über sein Motiv. Jetzt aber sei er „clean“. Und: „Es ist viel schöner, nicht mehr nur zu schlafen wie ein Stein, sondern wieder träumen zu können.“

Womöglich von einer besseren Zukunft. Doch das dürfte für ihn nicht einfach werden. Er nimmt Betäubungsmittel, seit er 13 ist. Viermal stand er bereits wegen Drogengeschichten und Unterschlagung vor Gericht. Seit seiner Schulzeit hatte er lediglich Aushilfsjobs gehabt, und diese auch nur gelegentlich. Zudem hatte er kurz nach der Razzia erneut mit seinen Graffitis weitergemacht. Und in Kürze muss er erneut auf die Anklagebank – wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Am Ende verurteilte Richter Christian Calame den Sprayer wegen gemeinschaftlicher sowie in Eigenregie begangener Sachbeschädigung zu einer Woche Dauerarrest sowie 80 Sozialstunden. Ein Betreuer wird ihn bei der Bewältigung seines Tagesablaufs unterstützen. Das wird dringend nötig sein. Denn es dürften in nächster Zeit zahlreiche Schreiben in den Briefkasten des Verurteilten flattern, in denen wütende Haus- oder Müllhäuschenbesitzer Schadenersatz fordern.