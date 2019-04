Im Schloss erklingen Märsche aus aller Welt

Mit „Märschen aus aller Welt“ hat die Stadtkapelle Dachau am vergangenen Wochenende bei zwei Konzerten im Renaissance-Saal des Schlosses ihr Publikum begeistert.

Dachau – Zum Konzertauftakt am Samstag gestaltete die Stadtkapelle Klagenfurt den ersten Programmteil aus Anlass des 45-jährigen Bestehens der Partnerschaft Dachau-Klagenfurt, bevor das Sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle Dachau auftrat.

Am Sonntagnachmittag musizierte beim Jahreskonzert wiederum das Sinfonische Orchester im Wechsel mit der nahezu 70-köpfigen Stadtjugendkapelle, jeweils unter der Leitung von Michael Meyer vor ausverkauftem Haus.

Die Nachwuchsmusiker spielten bravourös, moderierten und durften selbst zum Taktstock greifen. Ihre Darbietungen, ob die Filmmusik aus „Harry Potter“ oder die „Olympic Fanfare“, ein pompöses Werk des amerikanischen Komponisten John Williams, geschrieben für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles, kam bestens an und wurde mit Riesenapplaus vom Publikum belohnt.

In der unterhaltsamen musikalischen Reise um die ganze Welt entführte das Sinfonieorchester der Stadtkapelle mit dem faszinierenden Stück „Persischer Marsch“ von Johann Strauß in orientalische Sphären, während der „March of the Troll“ von Edvard Grieg ins geheimnisvolle Norwegen einlud. Mitreißende Melodien wie der „Torero“-Marsch aus George Bizets Oper „Carmen“ luden zum Mitklatschen ein. Und dann erklang das „Lieblingsstück“ von Michael Meyer, und zwar der Titel „Carnival Day“ aus der Feder des südkoreanischen Komponisten Shang-Su Kob, in temporeichen bunten Klangfarben. „Sehr schwer zu spielen“, hatte Meyer in der Anmoderation gemeint, aber seine Musiker überzeugten mit Spielfreude und Dynamik.

Ohne Zugaben ging es an diesem kurzweiligen, klangvollen Nachmittag selbstverständlich nicht. Und dann demonstrierten die Orchestermitglieder, wie gut sie gut ohne Dirigenten auskommen. Sie spielten schwungvoll den Radetzkymarsch und ein Medley bekannter Melodien.

Das Jahreskonzert vor großem Publikum ist aber immer auch Anlass, allen Beteiligten, Freunden und Gönnern Dank zu sagen. Diese Aufgabe übernahm der bisherige Vereinsvorsitzende Michael Wagner „in seiner letzten Rede“, wie er sagte. Gleichzeitig stellte er Henriette Varga als seine Nachfolgerin vor.

Ingrid Koch