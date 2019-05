Bäcker und Metzger in der Krise

Immer mehr Bäcker und Metzger müssen ihre Geschäfte schließen. Auch im Landkreis Dachau ist die Zahl der Betriebe rückläufig.

Dachau – Der Metzger und der Bäcker um die Ecke haben es schwer: Deutschlandweit mussten in den letzten zehn Jahren 30 Prozent aller Metzgereien und Bäckereien schließen. Ganz so schlimm ist die Situation im Landkreis Dachau noch nicht – doch auch hier nimmt die Zahl ab.

Das Ehepaar Pest hat an Fasching seine Bäckerei in Indersdorf aufgegeben, bei der Bäckerei Gradl in Odelzhausen ist im Juni Schluss, und in Dachau hat die Metzgerei Gasteiger im Jahr 2017 nach über 55 Jahren ihre Türen für immer geschlossen. Das sind nur einige Beispiele von Metzgern und Bäckern, die in letzter Zeit ihren Betrieb eingestellt haben.

Auch wenn in vielen Fällen die Filialen im Ort von anderen Firmen weitergeführt werden, ist die Tendenz eindeutig: Die Betriebe werden weniger. Das zeigen auch die Zahlen der Innungen. „Vor zehn Jahren waren wir 25 Betriebe, im August 2019 sind wir noch 21 Betriebe“, erklärt Nicole Schön, Obermeisterin der Bäckerinnung Dachau und Leiterin der Bäckerei Denk. Der Rückgang hält seit Jahrzehnten an: 1965 gab es noch 54 Betriebe, 1975 rund 40 und 1985 nur noch 27.

Ein Grund dafür sei auch die nachlassende Nachfrage bei den Kunden, so Schön: „Discounter machen sich überall breit, und viele Kunden kaufen dann gleich dort auch ihre Backwaren mit ein“, sagt sie. „Bei vielen Konsumenten fehlt leider das Bewusstsein dafür, dass sie beim Bäcker noch ein traditionelles Handwerksprodukt mit Rohstoffen aus der Umgebung bekommen, und dort nicht“, bedauert sie. Die Bequemlichkeit und der billigere Preis würden oftmals über die Qualität gestellt.

Ein weiteres Problem ist laut Werner Braun, Obermeister der Metzgerinnung Dachau-Freising, dass es immer schwieriger werde, Nachwuchs zu gewinnen. „Ein guter Hauptschüler, der vor 30 Jahren noch stolz auf eine gute Lehrstelle im Handwerk war, macht heute natürlich das Abitur und hat für das Handwerk nur freundliche Verachtung“, erklärt er.

Braun bildet in seiner Metzgerei in Wiedenzhausen selbst zwei Lehrlinge aus, insgesamt gibt es in der Metzgerinnung Dachau-Freising 20 Auszubildende zum Metzger und zehn zur Metzgereifachverkäuferin.

„Viele Jugendliche meinen, sie machen etwas falsch, wenn sie ein Lebensmittelhandwerk erlernen“, sagt Braun. „Aber das stimmt nicht, Nahrungsmittelhersteller werden immer gebraucht, und der Verdienst ist auch nicht schlecht.“

Die Situation der Metzgereien in Bayern ist dramatisch: In den vergangenen zehn Jahren hat sich ihre Zahl von 2800 auf 1400 verringert. Im Landkreis Dachau ist es noch nicht so schlimm: „Wir haben eine absolute Ausnahmestellung“, sagt Braun. „So gut wie bei uns ist es fast nirgends.“ Zwar gab es auch in der Metzgerinnung Dachau-Freising Betriebsschließungen: 50 Metzgereien gehören derzeit zur Innung, davon sind rund 30 im Kreis Dachau. 2009 waren es etwa 70 Betriebe, 40 davon aus Dachau. „Die Schließungen waren eigentlich alle aus Altersgründen“, erklärt Braun. „Wir haben das Glück, dass wir im Speckgürtel von München sind, wo das Kaufverhalten der Menschen gut ist und sich viele inzwischen wieder mehr auf Traditionen zurückbesinnen.“

Die Situation in Deutschland stellt sich da schon ganz anders dar.