Dachau in der Fairtrade-Championsleague

Stolze Steuerungsgruppe (von links): Beate Günzel, Brigitte Scheibe, Michaela Steiner (Dachauer Land), Barbara Knöpfle, Karin Schwenke, OB Florian Hartmann, Brigitte Hinterscheid, Manfred Holz (Fairtrade), Peter Heller (BN) und Max Reibl (Vertreter der Dachauer Wirtschaft). © Foto: sim

Offizielle Auszeichnung als Fairtrade-Town – 794. Stadt in Deutschland

Dachau – Jetzt ist es offiziell: Dachau ist „Fairtrade-Town“ – die 794. Fairtrade-Stadt in Deutschland, die 224. in Bayern. „Ab heute spielen Sie in der Championsleague mit Rom, Amsterdam und London“, unterstrich Manfred Holz, Gründungsmitglied von „Trans Fair“ und Ehrenbotschafter von „Fairtrade“ bei der Preisverleihung im Ludwig-Thoma-Haus. In seiner launigen und von zahlreichen Wortspielen gespickten Rede lobte er das Engagement der Steuerungsgruppe in Dachau, die die Auszeichnung erst möglich gemacht habe.

Holz ermutigte die Anwesenden, noch mehr beim Einkaufen auf das Fairtrade-Siegel zu achten und andere ebenso darauf aufmerksam zu machen. „Kaufen ist eine ethische Haltung“, betonte Holz. Dass Dachau nun das Siegel offiziell führen darf, sei vor allem das Verdienst der so genannten Steuerungsgruppe um Brigitte Hinterscheid. Alle Redner lobten deren großes Engagement, doch Hinterscheid selbst wollte die auf sie gesungenen Lobeshymnen so nicht stehen lassen. „Die Idee kam aus dem Laden, nicht von mir“, betonte die ehemalige Lehrerin.

Der „Laden“ ist der „Fair-Weltladen in der Dachauer Altstadt, in dem ein Team aus engagierten Frauen dafür sorgt, dass die Dachauer fairgehandelte Produkte kaufen können. Unterstützt werden sie vom Fairhandelshaus Bayern in Amperpettenbach. Dr. Markus Raschke, der Vorsitzende des Fairhandelshauses, war ins Thoma-Haus gekommen, um zu gratulieren. Seit 21 Jahren leitet er die Geschicke und war 2015 bei der Gründung des Ladens in der Dachauer Altstadt dabei.

Dass durchaus noch Luft nach oben ist, was den fairen Handel angeht, betonte nicht nur Manfred Holz, der dazu aufrief, „bio, fair, regional und saisonal zu kaufen“. Pro Jahr geben die Deutschen nur knapp 25 Euro für Produkte aus fairem Handel aus, und das vor allem für Kaffee, berichtete Raschke.

Dass sich ändert, dafür will die Steuerungsgruppe um Brigitte Hinterscheid sorgen. Zahlreiche Gastronomen und Geschäfte seien schon mit im Boot, in Zukunft sollen es noch viel mehr werden. Hinterscheid hat es geschafft, auch viele Organisationen, Banken, Verbände und die Dachauer Politik ins Boot zu holen. Bund Naturschutz, Dachauer Land, BRK, Caritas, Vertreter der Dachauer Wirtschaft, das Dachauer Forum und viele mehr unterstützten die Idee des fairen Handels.

Die Stadt Dachau hat einen „eigenen“ fairen Kaffee und eine faire Schokolade. Den Kaffee gibt es bereits seit 20 Jahren. Die Verpackung hat erst kürzlich ein neues Label bekommen, das im Rahmen eines Wettbewerbs gewählt worden war (wir haben berichtet). Oberbürgermeister Florian Hartmann stand ebenfalls von Anfang an hinter der Bewerbung und zeigte sich stolz über das Siegel. Auch er rief die Dachauer dazu auf, noch aktiver zu handeln und fairer einzukaufen. „Immer noch spielt für mehr als zwei Drittel der Menschen in Deutschland Nachhaltigkeit beim Einkaufen keinerlei Rolle“, bedauert Hartmann. Nur durch den Kauf fair gehandelter Produkte könne man dazu beitragen, dass „Menschen in fernen Ländern nicht ausgebeutet werden, sondern für ihre Arbeit einen fairen Lohn bekommen, und für ihre Produkte einen fairen Preis.“

Auch die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki und Petershausens Bürgermeister Marcel Fath gratulierten. Fath bedankte sich für die „faire Nachbarschaft“, denn Petershausen ist bereits seit 2015 eine Fairtrade-Gemeinde. Er selbst bekomme mittlerweile von Kaffee, der nicht aus fairem Handel stamme, „Kopfweh“, sagte Fath.

Musikalisch auf höchstem Niveau umrahmt wurde die Verleihung von der Knabenkapelle Dachau.

SIMONE WESTER

Blumen und viel Lob gab es für Brigitte Hinterscheid von OB Florian Hartmann. © Foto: sim