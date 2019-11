In der Ziegler-Villa gibt es bald luxuriöse Wohnungen 

Seit 2009 steht das denkmalgeschützte Gebäude leer, ab Februar 2020 soll neues Leben in der Ziegler-Villa einziehen. Die neuen Eigentümer, Peter und Christian Schuster, bieten acht Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit zur Vermietung an.

Im Jahr 2016 hatten sie das Gebäude samt Grundstück von der Stadt Dachau erworben. Diese hatte viele Jahre versucht, eine eigene Nutzung dafür zu finden.

Inzwischen sind die Renovierungsarbeiten der im Zeitraum von 1896 und 1903 erbauten Künstlervilla weit fortgeschritten. Die Kaltmieten für die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit 60 bis 145 Quadratmetern Wohnfläche sollen zwischen 18 und 20 Euro pro Quadratmeter liegen. Alle Wohnungen verfügen über „herrschaftliche Deckenhöhen“ – über drei Meter – und sind, so die Eigentümer, „mit äußerst charmanten Jugendstilelementen versehen“. Die Gewerbeeinheit hat eine Fläche von zirka 130 Quadratmetern.

Bevor die Villa im Jahr 2016 an die privaten Investoren verkauft worden war, rang der Dachauer Stadtrat über mehrere Jahre, was mit dem Haus, das viele Jahre die private Wirtschaftsschule Scheibner beherbergte, passieren solle. Der ehemalige ÜB-Stadtrat Peter Denk wollte ein Lehrlingswohnheim errichten, der ehemalige CSU-Fraktionsvorsitzende im Dachauer Stadtrat Dominik Härtl dachte an einen Ort der Kinderbetreuung. Nicht zuletzt aus finanziellen Gründen zerschlugen sich die Ideen.

Die Villa verdankt ihren Namen dem Brauereibesitzer Eduard Ziegler. Dieser ließ das herrschaftliche Haus für den in Dachau ansässigen Maler Adolf Hölzel bauen. Weil sich der Maler aber nach Stuttgart orientierte, nutzte Zielger selbst das Anwesen als Wohnung für sich und seine Familie. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Haus als Offizierscasino für die US-Armee. Bernhard Hirsch