Infektionswelle auch im Landkreis Dachau

Von: Nikola Obermeier

Die Nase läuft. Jetzt kam eine Erkältungswelle. © Maurizio Gambarini/picture alliance/dpa

„Die Infektwelle ist brutal.“ Der Dachauer Apotheker Maximilian Lernbecher bestätigt, was Schulen und Kindertageseinrichtungen derzeit feststellen.

Dachau - „Die Ausfälle durch Krankheit sind gerade sehr hoch“, bei Kinder und Jugendlichen, Lehrern und Erziehern, so Sina Török, Pressesprecherin des Landratsamtes. Auch Fälle von Grippe und RS-Virus seien gemeldet worden, jedoch nicht in hoher Zahl.

Die Quote der Erkrankten ist exorbitant hoch

Die Quote der Erkrankten ist „exorbitant hoch“, sagt Thomas Höhenleitner, Leiter des Indersdorfer Gymnasiums. 10 bis 15 Prozent der Schüler seien in den vergangenen Tagen krank gewesen. „Für die Kinder ist das nicht einfach“: Bis Weihnachten stehe noch die ein oder andere Schulaufgabe an, die bei Krankheit nachgeholt werden müsse. Pädagogisches Geschick sei gefragt, um die Schüler zu unterstützen.

In der Oberen Apotheke sind laut Lernbecher am Montag locker 20 Kinder mit einer Durchschnittstemperatur von 40 Grad Celsius aufgeschlagen. „Die Kinder machen zur Zeit eine Infektwelle nach der anderen durch“, sagt der Apotheker. Der Grund: „Sie waren die letzten, die die Maske abgenommen haben.“ Auch, wenn es bei den Kindern derzeit besonders auffalle – die Erkältungskrankheiten treffen alle Menschen. „Es war jetzt auch das erste Mal so richtig kalt“, so Lernbecher. Dazu komme eine frühe Grippewelle. Er rät den Menschen, sich warm anzuziehen, auch nach draußen zu gehen, um sich abzuhärten – dazu eine ausgewogene Ernährung, viele Zitrusfrüchte und Gemüse. Lernbecher empfiehlt, die Maske noch dort aufzusetzen, wo es eng wird, etwa in Kino oder Oper.

Bezüglich der vielen Krankheitsfälle an Schulen appelliert das Landratsamt, „kranke Kinder zu Hause und sie in Ruhe genesen zu lassen“, sagt Török.

