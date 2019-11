Internetausfall wegen Unfall

Zunächst streifte sie einen geparkten Kia, dann kracht sie in den Verteilerkasten: Eine VW-Polo-Fahrerin legte das Internet lahm.

Eine Polo-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag zunächst mit einem Kia kollidiert, danach prallte sie gegen einen Verteilerkasten der Telekom – und legte damit teilweise das Internet im Bereich der Unfallstelle in Dachau-Ost lahm. Das teilte die Polizei gestern mit.

Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 41-jährige Dachauerin mit ihrem VW Polo auf der Reichenberger Straße in Richtung Pater-Roth-Straße. Aus bisher noch ungeklärter Ursache streifte sie einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Kia, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte noch gegen einen Verteilerkasten der Telekom. Laut bisherigen Erkenntnissen fiel im näheren Umfeld der Internetzugang teilweise aus. Die Frau musste leicht verletzt ins Klinikum Dachau eingeliefert werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

dn