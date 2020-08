Während Home-Office-Zeiten: Engpässe bei der Internetversorgung in Dachau

Wegen der Corona-Krise mussten viele Arbeitnehmer ins Home-Office wechseln. Die Voraussetzung dafür: Schnelles und stabiles Internet. Das war aber nicht immer der Fall.

Dachau – Für die bayerische Staatsregierung ist „ein schneller Internetanschluss für alle Bürger eine Grundvoraussetzung“. Auch Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann legte vor der Kommunalwahl im März ein Plädoyer für schnelles Internet in Dachau ab: „Mein Ziel ist es, den Dachauerinnen und Dachauern so viele Vorteile durch Digitalisierung zu verschaffen wie möglich.“ Die Corona-Pandemie und die dadurch verstärkte Zunahme des Arbeitens im Home-Office haben aber gezeigt, dass es in Dachau durchaus Engpässe gibt.

Für Richard Hempe, in Dachau wohnender Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit eigener Kanzlei in München, bedeuteten die Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus, dass er seine Arbeit über Monate weitgehend in seinem Home-Office erledigen musste. VPN-Tunnel, IP-Telefonie und Videokonferenzsysteme sollten das Bearbeiten der Daten wie am Schreibtisch in der Firma ermöglichen, und auch für Kunden und Mandanten musste er unter der gewohnten Telefonnummer und für Besprechungen erreichbar sein. Für Hempe, der in der Nähe des Waldfriedhofs und so mitten in Dachau wohnt und keinen Anschluss zur schnellen Glasfaser hat, gab und gibt es jedoch Probleme: „Mit maximal 10 Mbit an tatsächlich verfügbarer Bandbreite der Datenleitung ist flüssiges Arbeiten mit Formularen und größeren Datenmengen über den VPN-Tunnel ein Wunschziel, die IP-Telefonie hat immer wieder Aussetzer, und das Videokonferenzsystem bringt nur dann ausreichende Audioqualität, wenn man die Kamera ausschaltet, was dann den Sinn der Videokonferenz so ziemlich zunichtemacht“, berichtet der Steuerberater.

„Es kam zu Netzabbrüchen und Verbindungsproblemen“

Auch Nicole Müller (Name geändert), die im Stadtteil Himmelreich wohnt und für die Münchner Niederlassung eines weltweit tätigen Chemiekonzerns als Managerin arbeitet, brachte die Datenverbindung zwischen Home-Office und Unternehmensnetz in Corona-Zeiten Probleme: „Ich musste große Datenmengen vom Server herunterladen, was nicht nur lang dauerte, sondern auch häufig technisch an Grenzen stieß.“ Die Weiterverarbeitung der Daten und die Abstimmungen mit den Kollegen seien schwierig gewesen, „es kam zu Netzabbrüchen und Verbindungsproblemen“.

Für Richard Hempe sind solche Zustände für einen Standort Dachau nicht haltbar: „So funktioniert Digitalisierung jedenfalls nicht, es kann nicht sein, dass man keine 10 Kilometer von der Münchner Stadtgrenze entfernt dem digitalen Nirwana gegenübersteht.“

Bis 2025 will die Dachauer Citycom alle Dachauer Häuser an das Glasfasernetz angeschlossen haben

Robert Haimerl, Leiter der Dachauer Stadtwerke und Geschäftsführer der Dachauer Citycom GmbH, kann die Kritik nur bedingt nachvollziehen. So weist Haimerl darauf hin, dass die Dachauer Citycom, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Dachau und der Komro GmbH aus Rosenheim, seit vielen Jahren in den Glasfaserausbau in Dachau investiert. „Wir geben jedes Jahr circa 800 000 Euro aus, um neue Haushalte an unser Glasfasernetz anschließen zu können, dieses Jahr sind es sogar 1 Million Euro“, so Haimerl. Das Geld komme aus dem Haushalt der Stadtwerke Dachau. Inzwischen seien 2500 von 8440 Dachauer Liegenschaften an das Glasfasernetz, das schnelles Internet ermöglicht, angeschlossen, weitere 2100 Haushalte seien anschließbar. Das bedeute, so Haimerl, dass durch die Citycom „52 Prozent aller Gebäude in Dachau angeschlossen sind oder angeschlossen werden könnten“. Daneben hätten die Deutsche Telekom und Vodafone ebenfalls Erschließungen vorgenommen und würden Internetzugänge über Kabelfernsehen oder VSDL (Mischung aus Glasfaser und Kupfer für die letzte Meile) anbieten. Bis 2025 will die Dachauer Citycom alle Dachauer Häuser an das Glasfasernetz angeschlossen haben.

Haimerl und Hartmann: Die finanziellen Mittel sind begrenzt

Für Haimerl und für Dachaus OB Florian Hartmann sind die knappen Tiefbaukapazitäten ein entscheidender Grund, der einen schnelleren Ausbau des Glasfasernetzes verhindere. So sei es in den vergangenen Jahren sehr schwer gewesen, Bauunternehmen zu finden, die die Glasfaserleitungen unter die Erde bringen. Auch die finanziellen Mittel, so Hartmann und Haimerl unisono, für den Ausbau seien begrenzt. Öffentliche Zuschüsse, sagt Hartmann, gebe es nicht. „Wir machen keine Investitionen, von denen wir erwarten, dass sie sich nicht rentieren!“, begründet Haimerl das bisherige Vorgehen der Citycom, vor allem Gebiete zu erschließen, in denen viele Anschlussmöglichkeiten bestünden.

Hartmann betont, dass die Stadt auch viele andere Aufgaben zu finanzieren habe. Die Kritik, dass die Komro GmbH, eine Tochter der Stadtwerke Rosenheim, als Mitgesellschafter der Dachauer Citycom keine weiteren finanziellen Mittel in den Netzausbau stecke, weist Hartmann zurück. Dies sei bei Gründung der Citycom nicht vorgesehen gewesen, die Komro sollte sich vor allem um die technische Expertise des Glasfaserausbaus kümmern. Würde man als Stadt Dachau noch mehr Geld in die Hand nehmen, würde dies die Anschlusskosten für die Bürger erhöhen.

Richard Hempe versteht die Argumentation nicht

Für Richard Hempe ist diese Argumentation nicht nachvollziehbar: Aus seiner Sicht dürfte als Folge der Corona-Krise die Digitalisierung – sei es in der Schule, bei betrieblichen Tätigkeiten oder bei Behörden – einen Anschub bekommen. Deswegen, so Hempe, „wiegt es umso schwerer, dass es hier in Dachau in weiten Bereichen keine zeitgemäße IT-Infrastruktur gibt, während zum Beispiel Markt Indersdorf bis zum letzten Weiler mit Glasfaser erschlossen ist.“ Hier müsse im Interesse der Arbeitnehmer und Unternehmen, für die Internet-Verbindungen schon jetzt existenziell wichtig sind, ein Umdenken einsetzen und – noch wichtiger – auch gehandelt werden, „und zwar ganz schnell“. Standortqualität bedeute auch qualitativ gute digitale Erreichbarkeit – und „da ist Dachau weit abgeschlagen“, sagt Hempe.

