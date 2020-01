TSV-Legenden gewinnen Charity-Kick

Stolze 2090 Euro für die Spendenaktion der Heimatzeitung „Kette der helfenden Hände“ sind beim Charity-Kick in der Augustenfelder Sporthalle zusammengekommen.

Dachau– Legenden, Dachauer Bürger oder Freunde aus Griechenland traten gegen den Ball, darunter bekannte Fußballgrößen, was zu einem ansehnlichen sportlichen Niveau beitrug. Ein Team des TSV 1865 Dachau rund um Christian Boer und Claudia Vurucu hatte den Charity-Kick am Sonntagabend in der Augustenfelder Sporthalle bestens organisiert. Es gab Kulinarisches sowie eine Bar bei der Players-Party, betrieben von Vereinswirt Ilja Al Najar, sowie optische Augenschmäuse zwischen den Partien, dargeboten von den TSV-Cheerleaders und der Damen-Tanzformation Red Hot Chillies.

Und guten Fußball gab es obendrein. Dafür sorgten zahlreiche einstige Top-Kicker. Bei den Legenden des TSV 1865 war ein starkes Aufgebot von vorneherein vorhersehbar: Armin Rapp, Manni Chlubek, Joschi Szintai oder Martin Schmidberger machten mit. Auf dem Spielberichtsbogen der Dachauer Bürger tauchte überraschend Marcel Richter (Ex-Spielertrainer beim FC Pipinsried und Dachau 65) auf. Das Sechser-Teilnehmerfeld vervollständigten Teams, gebildet aus griechischen Freunden, Mitarbeitern der Krankenkasse BKK VBU,des Landratsamtes/Kreistags sowie der Dachauer Nachrichten. In allen Formationen gab es Kicker, die mit der Kugel umzugehen wussten und daher wenig Gefallen an Blutgrätschen, Ellenbogenchecks oder Rudelbildung hatten. Die Schiedsrichter, darunter Dachaus Sportreferent Günther Dietz, hatten also ein leichtes Amt.

Am Ende setzten sich die TSV-Legenden leicht und locker mit 4:1 gegen die zuvor bärenstark agierenden BKK-Kicker durch. Die weiteren Platzierungen: 3. Dachauer Bürger, 4. Dachauer Nachrichten, 5. griechische Freunde, 6. Landratsamt/Kreistag.

+ 2090 Euro kamen für die Kette der helfenden Hände, die Spendenaktion der Dachauer Nachrichten, zusammen – sehr zur Freude von TSV-Wirt Ilja Al Najar, Nikola Obermeier und Wolfgang Moll. © hab

Bei der Siegerehrung übergab TSV-1865-Präsident und Mitglied der Siegermannschaft, Wolfgang Moll, einen Scheck in Höhe von 2090 Euro an die Redaktionsleiterin der Dachauer Nachrichten, Nikola Obermeier, die ebenfalls für ihr Team am Ball war. Jeder Cent, der beim Charity-Kick erlöst wurde, kommt nun bedürftigen Bürgern zugute. Und: Als Moll ankündigte, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr eine Fortsetzung finden wird, gab es großen Applaus von Kickern und Zuschauern.