Erst „Seven“, dann „Pheas“: Jetzt ist klar, wann „Rind & Rebe“ öffnet 

Seit September 2018 stand das Lokal an der Schleißheimer Straße leer. Jetzt stehen die neuen Pächter fest: Die Macher der Restaurantkette „Effe & Gold“ eröffnen dort das Restaurant „Rind & Rebe“.

Dachau - Drei Dachauer arbeiten dort Hand in Hand: Betriebsleiterin Lena Angerer, Küchenchef Roman Schmuttermaier und Dietmar Petri, der für die Bar zuständig ist.

Von „Seven Days“ zu „Seven“: Dann eröffnete das „Pheas“ in Dachau

13 Jahre lang hatte Hauseigentümer Wolfgang Kaiser die Gaststätte an ein Dachauer Brüderpaar verpachtet. Das „Seven Days“ machte auf, wurde dann zum „Seven“, ehe sich die Brüder entschlossen, es mit einem neuen Konzept zu versuchen. Aus dem Café mit Bar wurde das griechische Restaurant „Pheas“. Doch nach nur einem Jahr musste das Lokal schließen.

Dachau: „Rind und Rebe“ eröffnet im früheren „Seven“ - das ist geplant

Der Name „Rind & Rebe“ macht deutlich, was die neuen Betreiber vorhaben: Ausgesuchte Rinder aus der Region garantierten „Fleischqualität auf höchstem Niveau“, wie es in einer Pressemitteilung heißt, dazu werde eine „internationale Weinkarte mit abgestimmtem kreativen Barkonzept“ geboten. „Herzstück“ der Küche sei der Holzkohlegrill, eine Seltenheit in der Gastronomie.

„Rind & Rebe“ öffnet vom 29. März an Dienstag bis Sonntag jeweils um 17.30 Uhr. Warme Küche gibt es bis 22 Uhr. Das Lokal schließt um Mitternacht, Freitag und Samstag um 2 Uhr. Montag ist Ruhetag. tol

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.