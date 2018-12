Weg mit den Einweg-Kaffeebechern

Das Landratsamt sowie die Künstlervereinigung Dachau haben den Einweg-Kaffeebechern den Kampf angesagt – mit kreativen Kampagnen.

Dachau – Es ist ein großer Müllberg, der jeden Tag aufs Neue entsteht: Stündlich gehen nach Angaben des Landratsamtes Dachau in Deutschland rund 320 000 Einweg-Kaffeebecher über die Ladentheken. Auch in unserem Landkreis türmt sich ein gigantischer Berg aus Einwegbechern. Mit der Energie, die dafür benötigt wird, könnte man ein Jahr eine Kleinstadt mit Strom versorgen. Dieser Ressourcenverschwendung hat der Landkreis Dachau jetzt gemeinsam mit der Künstlervereinigung Dachau (KVD) den Kampf angesagt. Gerade läuft die Kampagne „Aufg’füllt werd im Dachauer Land“.

Nach einem Antrag der Grünen-Kreistagsfraktion wurden alle Cafés, Geschäfte und Theken, die „Coffee to go“ anbieten, gebeten, künftig Pfandbecher auszugeben und Getränke auch in mitgebrachte Gefäße zu füllen. Inzwischen haben sich 33 Ausgabestellen im Landkreis dem Projekt angeschlossen.

Auch von der Künstlervereinigung Dachau (KVD) gibt es jetzt Unterstützung. Unter dem Motto „Einweg ist kein Weg“ haben die Künstler Maria Detloff, Susanne Grimm, Johannes Karl, Andreas Kreutzkam, Margot Krottenthaler, Florian Marschall, Martin Off, Barbara Trommeter und Günther Urban neun Plakate gestaltet, mit denen ab sofort für die Aktion geworben wird. Zu sehen sind zum Beispiel eine Person, die fast hinter einem Becherberg verschwindet, ein Affe, der „KAffe“ mit Stil möchte, oder ein Bild unter dem Slogan „Pappn hoitn“, bei dem ein Mann einen kaputten Einwegbecher im Mund hält.

Jede Woche hängen andere Plakate an Litfaßsäulen und Plakatwänden in der Stadt sowie in einigen Geschäften und bei der KVD. Dort steht außerdem eine Skulptur, mit der die Folgen der Verschwendung aufgezeigt werden.

Die Idee, sich als KVD an der Kampagne zu beteiligen, hatten Peter Heimann und Andreas Kreutzkam. „Es war alles total kurzfristig, innerhalb von wenigen Wochen musste alles fertig sein“, erzählt Kreutzkam. „Trotzdem waren sofort viele Künstler bereit, mitzumachen.“

Kreutzkam hat selbst ein Plakat gestaltet. Er arbeitete dabei mit einem alten Holzschnitt von einem Turm. In diesem sitzt eine Prinzessin mit einer wichtigen Frage: „Wo ist mein Pfandbecher?“

Die Plakate reihen sich gut in die weiteren Pläne der KVD ein. Kommendes Jahr feiert die Vereinigung ihr 100-jähriges Bestehen. Dabei ist im Sommer eine große Ausstellung geplant. Sie wird unter dem Motto „Raus“ stehen. „Dazu passt die Problematik mit den Kaffeebechern natürlich super“, sagt Kreutzkam.

Auch in der Politik freut man sich über die Aktionen. „Damit nehmen Sie ein bisschen Verantwortung für unsere Welt war“, lobte Landrat Stefan Löwl bei der Vorstellung der Plakate. Und Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) brachte eine weitere Idee vor: „Mich würde es freuen, wenn die Plakate auch über den Landkreis hinaus zu sehen wären.“ Die Künstler jedenfalls wollen sich weiter engagieren. Ideen gibt es schon: „Vielleicht könnte man einmal die Abfallberge mit einer Installation sichtbar machen“, überlegt Kreutzkam.

Eine Landkarte, auf der alle Geschäfte, die sich an der Kampagne beteiligen, verzeichnet sind, gibt es unter www.landratsamt-dachau.de.