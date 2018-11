Der Dachauer Käseladen schließt am 30. November. Sabine Jurk muss ihr Herzensprojekt aufgeben.

Dachau – Vor 13 Jahren hat Sabine Jurk den Dachauer Käseladen in der Münchner Straße übernommen. Damals sollte der Laden geschlossen werden, doch die Käsesommeliere wollte ihn weiterführen. Jetzt steht sie selbst vor dem Aus. Bis Freitag, 30. November, können die Dachauer noch feinsten Käse kaufen, dann muss auch Jurk ihr Herzensprojekt aufgeben.

Die Kunden sind ihr zufolge traurig. „Einige sagten: ,In Dachau geht ein Stück Lebensqualität verloren’“, erzählt Jurk. Betroffen seien jedoch nicht nur Käseliebhaber: Seit vier Jahren gibt es im Dachauer Käseladen zudem die „Lunch Factory“, ein wöchentlich wechselndes Mittagsangebot, das Berufstätige in Dachau gern in Anspruch nehmen.

Schließen muss Jurk nicht aus Kundenmangel, sondern aus einem anderen Grund. „Seit Jahren finde ich niemanden für den Verkauf in meinem Laden. Es dauert mindestens sechs Monate, bis man eine gelernte Verkäuferin auf den Käsefachverkauf ausbildet, da es den Beruf Käsefachverkäuferin im Vergleich zur Fleischfachverkäuferin nicht gibt“, erklärt Jurk die Lage. Die Gehaltsvorstellungen zahlreicher Interessenten, die laut Jurk „sicherlich gerechtfertigt sind, um in München und Umgebung leben zu können“, seien aber derart hoch, „dass man diese Gehälter in einem solchen Geschäft nicht bezahlen kann. Der Service, die Qualität und Auswahl kleiner landwirtschaftlicher Betrieben hat seinen Preis“. Neben diesem Problem würden aber auch gesundheitliche Gründe eine Rolle für die Schließung des Käseladens spielen.

An einem anderen Standort neu eröffnen will Jurk nicht, und auch ihr Sohn, der zuletzt häufig im Laden half, möchte beruflich in eine andere Richtung gehen. „Eine Nachfolge steht noch im Raum, jedoch möchte ich mich dazu im Moment nicht äußern“, sagt Jurk. Ganz ausgeschlossen ist es also nicht, dass der seit mindestens 25 Jahren bestehende Dachauer Käseladen noch eine Chance hat.

