Kahlschlag, aber kein Frevel

Dachau – Am Würmdamm nahe der Kufsteiner Straße fanden zuletzt größere Baum- und Pflanzenschnittmaßnahmen statt. „Das war’s mit Fasanengelegen und Rohrsängernestern im Schilfgürtel“, beschrieb ein Spaziergänger gegenüber der Heimatzeitung den Zustand des Bereichs „mitten in der Brut- und Setzzeit“.

Tatsächlich, so bestätigt Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt namens der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis, sei die Aktion von privater Hand durchgeführt und mit der Behörde „nicht abgesprochen“ gewesen. Der Zeitpunkt der Aktion, so Reichelt, sei nämlich tatsächlich nicht optimal gewesen, „das hätte man abstimmen müssen“.

Dass die Maßnahmen nötig beziehungsweise sogar gesetzlich vorgeschrieben sind, stellt Reichelt allerdings nicht in Frage: Der Stauhaltungsdamm an der Würm, im Bereich eines immer noch genutzten Kraftwerks, muss entsprechend geltenden DIN-Vorschriften ordnungsgemäß instand gehalten werden. Wenn nicht gerade „Gefahr in Verzug“ ist, hätte – und da gibt Reichelt dem Leser recht – der Kraftwerksbesitzer die Fällaktion allerdings durchaus nach der Brutzeit durchführen können.

Grundsätzlich, so betont Landratsamtssprecher Reichelt, sei die Maßnahme an der Würm vergleichbar mit der Maßnahme der Stadtwerke an der Amper. Viele Bürger würden darin einen Baumfrevel sehen, eine maßlose Baumfällaktion. Aber, so Reichelt: „Diese Arbeiten müssen sein!“ Gerade an der Amper gehe es um Hochwasserschutz, die Bäume dort hätten niemals so hoch wachsen dürfen. Und die Stadtwerke, so Reichelt, hätten gar keine andere Wahl gehabt: „Das durfte man nicht so lassen.“

