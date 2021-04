Menschen im Landkreis Dachau kämpfen gegen den Müll

Selbst die Jüngsten packen in Hebertshausen mit an, um die Natur vom Müll zu befreien.

Deutlich mehr Abfall wegen der Pandemie

Lockdown, Ausgangssperre, Essensbestellung: In der Corona-Pandemie produzieren die Landkreisbürger deutlich mehr Müll. Vieles davon landet nur leider in der Natur. Im Landkreis versucht man nun, das Problem in den Griff zu bekommen.

Landkreis – Cafés und Restaurants bleiben geschlossen, Gerichte und Getränke gibt es zum Mitnehmen. Was zur Eindämmung der Pandemie beitragen soll, hat jedoch eine Kehrseite: leere Flaschen und Verpackungsmüll. Was kurzerhand nicht mehr in den vollgestopften Abfalleimer passt, landet eben daneben oder direkt in der Natur – nicht gerade ein schöner Anblick.

Den Bürgern und den Gemeinden reicht es: Sie sagen Plastik, Styropor und Co. den Kampf an. Im ganzen Landkreis finden daher seit vergangenem Monat Müllsammelaktionen statt.

+ Der Mülleimer hinter dem Sparkassenplatz in Dachau quillt über. © Simone Wester

In der Gemeinde Hebertshausen ist sogar eine richtige Müllsammel-Bewegung während des vergangenen Jahres entstanden. Die Menschen sammeln auf ihren Spaziergängen fleißig Abfall auf. Den Müll können sie dann vors Rathaus bringen. Die Gemeinde kümmert sich schließlich um die Entsorgung. „Wir haben jede Woche zwei Müllsäcke“, berichtet Bürgermeister Richard Reischl. Der Stolz in seiner Stimme, auf die große Bereitschaft und Verantwortung seiner Bürgerinnen und Bürger, ist nicht zu überhören. Denn fänden solche Aktionen nicht statt, würde es wüst aussehen in der Gemeinde. „Es gibt so viele Dreckbären, die ihren Müll einfach aus dem Auto werfen“, schimpft Reischl. Im Rest des Dachauer Landkreises sieht es nicht besser aus.

Auch die „Chaoscityriders“ haben die Nase voll und riefen unter dem Motto „Dachau räumt auf!“ zum landkreisweiten Ramadama auf. Die Klimaschutzorganisation „Fridays for Future“, die sonst für ihre Streiks bekannt ist, konnte ebenfalls nicht mehr untätig mit ansehen, wie die Vermüllung in der Stadt weiter zunimmt (wir haben in beiden Fällen berichtet).

Allein in der Stadt Dachau, so Bauamtsleiter Moritz Reinhold, sei die Müllmenge um etwa 30 Prozent gestiegen. Am stärksten von der Vermüllung betroffen ist Reinhold zufolge vor allem der öffentliche Raum: Altstadt, Münchner Straße, Bahnhof, Grünanlagen und Spielplätze. Auch in der Nähe von Restaurants mehre sich der Müll. Und da gebe es natürlich einen deutlichen Zusammenhang mit den Coronamaßnahmen, die der Gastronomie untersagen, Aufenthaltsmöglichkeiten für ihre Gäste zur Verfügung stellen. Moritz Reinhold findet: „Die Folge ist, dass der öffentliche Raum vermehrt für den Verzehr von Speisen und Getränken genutzt wird und so zur Entsorgung zweckentfremdet wird.“

Nach Angaben des Dachauer Stadtbauamts sind für die Müllentsorgung derzeit täglich sechs Mitarbeiter im Einsatz, die sich zum Teil „nur mit der Leerung der Mülleimer beschäftigen“. Je nach Standort werden die Abfallbehälter ein bis fünf Mal pro Woche gereinigt. Dass das bisher jedoch nicht ausreicht, bezeugen die zugemüllten öffentlichen Aufenthaltsbereiche.

Die Stadt versucht, das steigende Müll-Problem deswegen mit zusätzlichen Abfalleimern und kürzeren Entsorgungsintervallen zu lösen. Die ÜB-/FDP-Fraktionsgemeinschaft beantragte zudem im Dachauer Stadtrat, den Einsatz von größeren Müllbehältern. Am Stadtweiher und an der Münchner Straße wurden diese nun angebracht. Ob diese Vorkehrungen in der Zukunft Wirkung zeigen, muss sich herausstellen.

Von Verena Möckl