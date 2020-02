Drei Fußgänger verletzt

Drei Verkehrsunfälle haben sich am Dienstagfrüh innerhalb von nur wenigen Minuten in Dachau bzw. Karlsfeld ereignet, bei denen Fußgänger verletzt wurden.

Dachau/Karlsfeld – Um 6 Uhr fuhr ein Dachauer (51) mit seinem VW beim Linksabbiegen von der Theodor-Heuss-Straße in die Schleißheimer Straße eine Fußgängerin (48) aus Dachau an, die die Schleißheimer Straße an der Fußgängerampel querte. Die Fußgängerin kam verletzt ins Krankenhaus. Um 6.20 Uhr wurde eine Fußgängerin (18) in Karlsfeld in der Münchner Straße auf Höhe Bayernwerkstraße von einem aus der Hochstraße einbiegenden weißen VW Caddy erfasst. Zwei Männer stiegen aus, halfen der Frau auf die Beine, fuhren dann aber weiter. Die 18-Jährige verletzte sich am Knie. Um 6.45 Uhr wurde in Dachau an der Einmündung der Friedenstraße in die Erich-Ollenhauer-Straße eine Fußgängerin (62) aus Dachau beim Queren der Fußgängerampel von einem Auto eines Dachauer (49) touchiert. Die Frau verletzte sich dabei.

