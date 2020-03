Corona: Die Verunsicherung wächst

Wegen Verdachtsfällen hat die SpVgg Hebertshausen den Sportbetrieb eingestellt. Die Karlsfelder Fußballer spielen nicht, weil einer von ihnen positiv getestet wurde – Corona breitet sich aus.

Hebertshausen/Karlsfeld/Dachau – Spitzenspiel! Der Tabellenführer empfängt den Tabellenzweiten. Doch in Zeiten der Corona-Krise geht es nicht um Punkte und Meisterschaft. Das für den morgigen Samstag angesetzte Fußballspiel des TSV Eintracht Karlsfeld gegen Hallbergmoos wurde abgesagt – weil ein Spieler im Kader der Eintracht positiv auf Covid 19 getestet wurde.

Eine amtliche Anordnung auf Absage gab es jedoch nicht. So blieb die Angelegenheit an Rüdiger Meyer hängen, dem Vereinschef der Eintracht. Meyer wandte sich hilfesuchend an Gesundheitsamt und Bayerischen Fußballverband (BFV). Seine Klage: „Ich hätte mir mehr Unterstützung gewünscht.“

Das Gesundheitsamt habe schlicht mitgeteilt, dass er selbst entscheiden müsse, ob das Spiel stattfindet oder nicht. Der BFV wiederum verwies auf Gesundheits- und Sicherheitsbehörden. Allerdings habe der für die Landesliga zuständige Spielleiter mitgeteilt, dass ein amtliches Schriftstück vorliegen müsse, das besagt, dass die Spieler nicht spielen dürfen, so Meyer. Andernfalls würde das Spiel bei Absage als verloren gewertet.

So ein Schriftstück gibt es nicht. Denn das Gesundheitsamt schätzt das Infektionsrisiko bei den Mitspielern des jungen Mannes als gering ein. Das Amt hatte den Infizierten genau befragt, zu welchen Menschen er in welchem Zeitraum Kontakt hatte und wie eng dieser Kontakt war. Der Spieler hatte einmal mit seinen Kameraden trainiert, er wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er sich angesteckt hatte.

Nach Einschätzung der Experten des Gesundheitsamtes wurden die Karlsfelder Fußballer als Kontaktpersonen der Kategorie II eingestuft. Wären sie in Kategorie I eingestuft worden, hätte es eine Anordnung auf häusliche Quarantäne gegeben, verbunden mit vielerlei Auflagen. Kategorie II jedoch bedeutet, dass lediglich ein bestimmtes Vorgehen und Verhalten empfohlen wird. Man soll vor allem Kontakte zu anderen Menschen reduzieren.

„Empfehlung“ also, keine „Anordnung“. Die Karlsfelder Kicker trafen sich jedenfalls wie gewohnt zum Training. „Nach unserem Verständnis durften sie das“, sagt Meyer.

Infos einholen, einordnen, abwägen, und das bei einem so ernsten Thema wie Corona – für einen Vereinschef, der ehrenamtlich arbeitet, eine immense Aufgabe mit enormer Verantwortung. Ohnehin erhalten Meyer und seine Mitarbeiter der Vereinsführung jede Menge Anfragen, die Viruskrise betreffend, von Übungsleitern, von Eltern. Meyer: „Wir sitzen jeden Tag stundenlang zusammen und beraten.“

Wolfgang Reichelt, Pressesprecher des Landratsamtes, kann Meyer und die anderen, die jetzt Entscheidungen treffen sollen, gut verstehen. „Es ist eine Riesenverunsicherung da bei den Menschen.“ Reichelt bittet aber auch um Verständnis für die Beschäftigten in Landratsamt und Gesundheitsamt: „Wir arbeiten beinahe rund um die Uhr.“

Am späten Donnerstagnachmittag teilte das Landratsamt mit, dass Veranstaltungen mit 250 bis 1000 Teilnehmern unverzüglich zu melden sind (größere sind ohnehin untersagt). In Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Fachleuten hat das Landratsamt dazu eine sogenannte Allgemeinverfügung verfasst. Detailliert werden Daten abgefragt (siehe Kasten). Die Allgemeinverfügung soll auch verunsicherten Veranstaltern Hilfestellung geben, so Reichelt.

Auch der Bayerische Fußball-Verband hat mittlerweile reagiert. Er will heute entscheiden, wie es mit dem Spielbetrieb generell weitergeht (siehe auch Berichterstattung heute im Lokalsport).

Die gute Nachricht: Dem infizierten Karlsfelder Spieler geht es gut, er zeigt nahezu keine Krankheitssymptome.

Die SpVgg Hebertshausen hat unterdessen mit sofortiger Wirkung den Spiel- und Sportbetrieb komplett eingestellt. Wegen „unklarer Verdachtsfälle“ habe sich der Vorstand entschlossen, Konsequenzen zu ziehen, teilte die Vereinsführung gestern mit. Dies gelte für alle Abteilungen. Der Beschluss gelte zunächst bis zum 31. März.

Im Landkreis werden alle möglichen Veranstaltungen abgesagt.

tol