Umbau des Kaufhauses Hörhammer: „Alle haben nachgegeben“

Dem Umbau des früheren Kaufhauses Hörhammer steht nichts mehr im Weg. Pünktlich zum Weihnachtsfest haben sich Stadtbauamt und Bauherr geeinigt. Sämtliche „Missverständnisse“ wurden ausgeräumt.

Dachau – Die Dachauer Damenwelt darf aufatmen: Sie wird auch in Zukunft im Modekaufhaus Rübsamen einkaufen können. Und zwar noch schöner und noch hochwertiger! Wie Franz Scherm, Besitzer der Immobilie im Herzen der Dachauer Altstadt, bestätigt, habe das Unternehmen den Mietvertrag bis Ende 2030 verlängert – und dazu einen umfangreichen Umbau des Modegeschäfts angekündigt.

Dieser Vertragsverlängerung voraus ging aber eine weitere, für Scherm noch wesentlich wichtigere Einigung. Wie berichtet, möchte Scherm das Gebäude, in dem heute das Modehaus firmiert und das über insgesamt 5500 Quadratmeter Nutzfläche verfügt, umfassend sanieren und umbauen. So sollen dort künftig über dem Modehaus Büros, Praxen und Wohnungen entstehen. Auch das bislang finstere und unzugängliche Untergeschoss soll umgestaltet werden, so dass sich ein Lebensmittelgeschäft darin einmieten kann.

Umbau des Kaufhauses Hörhammer: Missverständnisse ausgeräumt

Das Problem aber war: Das Stadtbauamt wollte dem ambitionierten Vorhaben keine Genehmigung erteilen; zu unterschiedlich waren die Meinungen beider Seiten in Fragen der Fassadengestaltung und der Stellplatzanzahl.

Doch diese „Missverständnisse“, so betont Bauamtsleiter Moritz Reinhold, seien nun ausgeräumt worden. Auch Franz Scherm betont, dass die Gespräche zuletzt in „harmonischer und guter Atmosphäre“ stattgefunden hätten. Diese Atmosphäre – den Seitenhieb kann sich Scherm dann aber doch nicht verkneifen – „hätten wir uns allerdings früher schon gewünscht“.

Die Einigung, an der neben Franz Scherm und Moritz Reinhold auch Oberbürgermeister Florian Hartmann mitgearbeitet hatte, sieht nun für die Fassade zunächst eine sogenannte Bemusterung der Farbe vor. Das bedeutet: Der Bauherr schlägt gedeckte Farben vor, diese werden auf je einem Quadratmeter Fläche am Haus aufgetragen und am Ende, so Reinhold, „entscheiden wir gemeinsam vor Ort, welche Farbe wir nehmen“. Der ursprüngliche Wunsch des Bauamts, dass das Gebäude seine alte, gelbe Farbe behalten soll, ist damit vom Tisch. Auch die Forderung der Stadt, dass die Gauben nicht verblecht, sondern nur verputzt werden dürfen, wurde gekappt. Die Gauben dürfen nun Kupferverkleidungen erhalten.

Und selbst beim strittigsten Thema „haben wir uns angenähert“, wie Reinhold es formuliert. „Alle haben nachgegeben“, sagt Franz Scherm. Das bedeutet: Anstelle der ursprünglich von der Stadt geforderten Ablösung von 16 Tiefgaragenstellplätzen – was den Bauherr in Summe 160 000 Euro kosten würde – löst Scherm nun nur noch zehn Stellplätze ab. Wobei er betont: „Sechs dieser zehn Parkplätze sind rechtlich strittig!“ Ein Gerichtsverfahren möchte er sich und den beteiligten Projektpartnern sowie den finanzierenden Banken – das sind die Dachauer Volksbank sowie die Sparkasse – aber ersparen. Zumal das Gericht am Ende vermutlich eh nur entscheiden würde: „Einigt’s Euch doch außergerichtlich.“

Endgültige Baugenehmigung steht aus: Beginnen erste Arbeiten im Frühjahr?

Mit dem getroffenen Kompromiss und dem damit gewonnenen Zeitgewinn kann Scherm daher leben. Er wartet nun auf die endgültige Baugenehmigung und plant, im Frühjahr mit ersten physischen Arbeiten am Gebäude beginnen zu können. Im zweiten Halbjahr 2020 soll das Großprojekt dann abgeschlossen sein.

Eine kleine Shoppingpause müssen die Dachauer Damen bis dahin allerdings einplanen. Im August 2020 wird das Kaufhaus Rübsamen im Zuge der Bauarbeiten vermutlich ins Untergeschoss des Gebäudes ausweichen – bevor es Mitte September, pünktlich zum Eintreffen der Herbstmode, dann endgültig hineingeht in das neue Kaufhaus Rübsamen.

