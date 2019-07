Teure Übergangslösung für den Busverkehr

Busse mit Erdgasantrieb sind teuer, nicht emissionsfrei und in wenigen Jahren technologisch überholt. Dennoch stimmte der Werkausschuss mit knapper Mehrheit für den Kauf zwölf neuer Erdgasbusse. Umweltschutz, so lautete das Argument der Befürworter, sei wichtiger als Haushaltsdisziplin.

Dachau – In einem Punkt waren sich alle Anwesenden einig: Die städtische Busflotte soll umweltfreundlicher werden und so bald wie möglich emissionsfrei laufen. Mit der vom EU-Parlament im April beschlossen „Clean-Vehicle-Directive“, wonach ab 2021 öffentliche Auftraggeber mehrheitlich nur noch lokal emissionsfreie – also elektrisch betriebene – Fahrzeuge ordern dürfen, gingen daher alle Stadträte d’accord. Das Problem ist nur: Um den ab 2020 geplanten Zehn-Minuten-Takt auf den Ringlinien 720, 722 und 726 sicherzustellen, braucht es schon jetzt zusätzliche Busse. Und welchen Antrieb – etwa Diesel, Hybrid, Erdgas oder Elektro – diese Busse haben sollen, darüber gehen die Ansichten seit Wochen auseinander.

Im Werkausschuss am Dienstag kam es nun zu einem finalen Austausch aller Argumente. Für die Stadtwerke als Träger des städtischen Busverkehrs rechneten deren technischer Leiter Gerald Nübel sowie kaufmännischer Leiter Robert Haimerl noch einmal exakt vor, welche Bus-Varianten wie viel kosten würden.

Ihre favorisierte Lösung: der Kauf von zwölf sogenannten Diesel-Mild-Hybrid-Fahrzeugen im Jahr 2020, ab 2023 sollten dann nur noch Elektrobusse – entweder auf Batterie- oder Wasserstoffbasis – beschafft werden.

Die Alternative, also der Kauf von zwölf Erdgasbussen im Jahr 2020 und ab 2023 die gemischte Anschaffung von Erdgas- und E-Bussen, sei demgegenüber unverhältnismäßig teuer. 220 000 Euro Mehrkosten im Vergleich zum Dieselbus würden hierfür jährlich anfallen. Eine Summe, so Haimerl, die die Stadtwerke aus ihrem Haushalt nicht refinanzieren könnten. „Das Geld ist nicht da“, so Haimerl. Zudem mache es in seinen Augen wenig Sinn, nun eine Erdgasinfrastruktur inklusive Erdgastankstelle aufzubauen, wenn in ein paar Jahren auf E-Busse umgestellt werde.

Nübel fügte hinzu, dass die Erdgasbusse nicht nur eine schlechte Energieffizienz hätten, sondern auch alles andere als emissionsarm seien. Überhaupt liege die Lösung des Dachauer Verkehrsproblems nicht in der Anschaffung zwölf neuer Erdgasbusse, sondern in einem guten öffentlichen Nahverkehr. Wenn es in der Stadt ein entsprechendes Angebot gäbe und die Menschen ihre Autos stehen lassen würden, „dann hätten wir weniger Verkehr und eine signifikante CO2-Einsparung“!

Allein: Oberbürgermeistwer Florian Hartmann sowie die Stadträte von SPD, Grünen, Bündnis für Dachau und ÜB wollten diesen Argumenten nicht folgen. Sie entschieden sich für den rund 3 Millionen Euro teuren Kauf der Erdgasbusse. Die Mehrkosten hierfür soll die Stadt tragen.

ÜB-Stadtrat Rainer Rösch fand: „Umweltschutz kostet eben Geld. Aber die Mehrkosten sind gut angelegt.“ Silvia Neumeier (SPD) nannte Diesel eine eindeutig „schmutzige Technologie“; sie wolle ihren Kindern und Enkeln daher die „Umwelt so erhalten, dass sie auch im Jahr 2050 noch gern in Dachau leben“. Michael Eisenmann (Bündnis für Dachau) erinnerte zudem daran, dass erstens auch eine Dieseltankstelle Unterhalt kosten würde, zweitens eine „künftige Bundesregierung nicht um eine CO2-Steuer drumrum kommen wird“ und es drittens einfach „unmöglich“ sei, „Dieselfahrzeuge auf die Straße zu setzen, wenn jeden Freitag Demonstrationen stattfinden“.

Peter Strauch und seine CSU-Fraktion dagegen sehen Erdgas lediglich als eine „Brückentechnologie“. Daher solle sich die Stadt „das Geld lieber sparen und dann 2023 in die neue, ganz saubere Technologie einsteigen“. Als hauptberuflicher Abteilungsleiter bei der Post weiß Strauch: E-Fahrzeuge mit Brennstoffzelle funktionieren, die Post liefere schon heute so. Thomas Kreß (Grüne) als hauptberuflicher BMW-Ingenieur aber dämpfte Strauchs Optimismus: Wenn es 2023 bereits serienreife Busse mit Brennstoffzelle geben würde, dann hätten die Hersteller dies mit Sicherheit angekündigt. Diesel, so Kreß, passe darüber hinaus einfach nicht mehr „in unsere Zeit“.

Dass sich der Landkreis am städtischen Bus-Kauf beteiligt, scheint übrigens wenig wahrscheinlich, da die Erdgas-Busse laut Jürgen Seidl (FDP) dem im Nahverkehrsplan von Stadt und Landkreis festgehaltenen Prinzip der Wirtschaftlichkeit klar widersprächen. OB Hartmann versprach dennoch, im Landratsamt um eine Finanzspritze zu bitten. Werde diese abgelehnt, dann, klar, „bleibt’s an der Stadt hängen“.