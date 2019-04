Kein München-Modell für Dachauer Landkreis: Kinder und Jugendliche zahlen weiter Eintritt im Freibad

München startet in diesem Sommer einen Pilotversuch: Alle Kinder und Jugendlichen dürfen umsonst in die Freibäder der Landeshauptstadt. Wäre dies auch ein Modell für die Bäder im Landkreis Dachau? Nein, sagen die Verantwortlichen. Und liefern gute Gründe.

Dachau – Als „Zeichen sozialen Verantwortungsbewusstseins“ und als Aktion gegen die „abnehmende Schwimmfähigkeit bei unseren Jüngsten“ nennt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die Entscheidung, die in dieser Dimension weitum einmalig sein dürfte: Wer jünger als 18 ist, darf ab Mai umsonst in Freibäder der Landeshauptstadt. Für alle anderen bleiben die Eintrittspreise unverändert.

Dieses sommerliche Geschenk aus dem Münchner Rathaus wird im Landkreis Dachau – also in den Freibädern Dachau und Ainhofen sowie im Naturbad Vierkirchen – jedoch keine Nachahmer finden. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Dachauer Freibad

So verweist Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann bei der Frage nach einem möglichen Gratis-Eintritt lieber auf die Jugendfreizeitkarte der Stadt: Diese sei das „weitgefasstere Angebot, das Kindern und Jugendlichen mehr Teilhabe ermöglicht als dies nur die Gewährung von freiem Eintritt ins Freibad tut“. Tatsächlich gibt es in der Großen Kreisstadt die Jugendfreizeitkarte für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren; bei einem Jahrespreis von 25 Euro erhalten die jungen Nutzer freien Eintritt für Familienbad, Hallenbad, Kunsteisbahn und – oben drauf – auch noch eine Gebührenfreiheit in der Stadtbücherei. „Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können also für den Betrag von etwa 2 Euro im Monat die Angebote dieser vier Einrichtungen ohne weitere Kosten nutzen, so oft sie wollen“, rechnet der OB vor. Einzelne Angebote kostenfrei zu stellen und damit laut Hartmann „faktisch aus dem System der Jugendfreizeitkarte herauszulösen“, halte er da für „kontraproduktiv, da dies die Attraktivität der Jugendfreizeitkarte schmälern und damit diesem insgesamt mehr Teilhabe ermöglichenden System schaden würde“.

Naturbad Vierkirchen

In Vierkirchen gibt es zwar keine Jugendfreizeitkarte, aber laut Bürgermeister Harald Dirlenbach eine Preispolitik, die es auch finanziell schwächer gestellten Kindern und Jugendlichen erlaubt, regelmäßig das Naturbad zu besuchen. So koste die Saisonkarte für einheimische Kinder ab sechs Jahren 20 Euro, für auswärtige Kinder 25 Euro. Auch Familien und Alleinerziehende erhalten Rabatte. In ganz besonderen Einzel- beziehungsweise Notfällen stehe Dirlenbach zufolge schließlich noch der Sozialfonds der Gemeinde zur Verfügung. „Wir finden immer eine Lösung“, verspricht Dirlenbach – und betont aber auch, dass derartige Härtefälle „bei uns noch nie ein Thema waren“.

Abgesehen davon wäre ein Gratis-Eintritt auch eine finanzielle Frage: In Vierkirchen „fahren wir eine Nullnummer“, so der Bürgermeister. Angesichts laufender Investitionen müsse sich der Betrieb des Naturbads eben „auch rechnen“. Und apropos rechnen: Über den Eintritt steuere man auch den Andrang. Im Jahr 2004, als das Bad eröffnet wurde und noch kostenlos war, „sind wir völlig überrannt worden“, erinnert sich Dirlenbach. Das Bad sei schlicht an seine Kapazitätsgrenze gestoßen, weshalb der Gemeinderat schnell beschlossen habe, einen Eingangsbereich samt Kassenhäusl aufzustellen. Ganz abgesehen davon ist Dirlenbach ohnehin überzeugt: „Was nix kostet, ist nix wert.“

Freibad Ainhofen

Genau so argumentiert auch Johann Reif, Vorsitzender des Ainhofener VfB. Der Verein betreibt seit bald sechs Jahrzehnten das Schwimmbad in Ainhofen und achtet laut Reif immer schon darauf, „speziell für Familien relativ günstige Preise“ anbieten zu können. Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahre würden 1,50 Euro Eintritt zahlen; „noch günstiger“, so Reif, „können wir nicht gehen“.

Tatsächlich ist der Eintritt in Ainhofen eine der beiden Säulen, durch die sich das Bad finanziert. Die andere, wichtigere, Einnahmequelle ist die alljährliche „Caribic Night“, die heuer am 21. Juli stattfinden wird. Geld verdienen will der VfB allerdings nicht mit seinem Bad, betont Reif, vielmehr gehe es drum, „am Jahresende bei Null wieder rauszukommen“.

Los geht der Badespaß

im Familienbad Dachau sowie im Naturbad Vierkirchen heuer am 11. Mai. In Ainhofen will man schneller sein: Wenn das Wetter hält, öffnet das Bad am 4. Mai.

Auch im Landkreis München gibt es kein Freibad zum Nulltarif. Auch im Landkreis Erding ist das Gratis-Baden für Kinder und Jugendliche kein Thema.