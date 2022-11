Kosten für neues Hallenbad steigen erneut

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Das neue Dachauer Hallenbad wird noch teurer und noch später fertig. © Norbert Habschied

Während die Stadt Dachau weiter nach neuem Planer für das neue Hallenbad sucht, steigen die Kosten weiter an.

Dachau – Stadtwerke-Chef Robert Haimerl hat am Mittwoch im Stadtrat seinen turnusgemäßen Sachstandsbericht zum Hallenbad-Neubau gegeben. Darin machte er, wie schon seit Monaten, wenig Hoffnung auf ein zeitnahes Schwimmvergnügen.

Nach der Trennung vom bisherigen Architekten Wolfgang Gollwitzer sei man nun dabei, „ein neues Planungsteam aufzustellen“. Wann diese Neuaufstellung abgeschlossen und wie lang es anschließend dauern wird, bis das neue Team sich in das Projekt eingearbeitet hat und die Bauarbeiten damit endlich weitergehen können, vermochte Haimerl auch auf mehrmaliges Nachfragen der Stadträte nicht zu sagen. Jegliche Zeitprognose, die er zum jetzigen Zeitpunkt abgebe, sei „nicht seriös“, so der Stadtwerke-Chef.

Neuball Hallenbad Dachau: Kosten steigen - keine Prognose zur Fertigstellung

Fakt sei, dass der „Bestandsbau“ zwar fertig sei, man dort jedoch mit „nicht unerheblichen Problemen“ zu kämpfen habe. Die neuen Planer würden also sicher eine gewisse Zeit brauchen, „den Ist-Zustand zu prüfen und zu analysieren, wo die Probleme stecken“.

Dass es auf der Baustelle tatsächlich viele Probleme gibt, ließ Haimerls Vortrag aber erahnen. So habe der Rohbau „einige Mängel“. Auch an der Fassade, die „grundsätzlich steht“, gebe es „einige Detailthemen, die noch zu klären sind“. Das Dach sei zwar „weitgehend fertig“, doch gebe es auch hier noch einige „Themen“, die gelöst werden müssten: Dazu zählten das „Zusammenspiel“ zwischen Dach und Rutsche und der Übergang zwischen Dach und Fenstern. Immerhin: Der Holzbau, so Haimerl, „ist fertig und abgenommen. Er entspricht der ausgeschriebenen Leistung“.

Die Gesamtbaukosten verteuerten sich Haimerl zufolge seit seinem letzten Bericht um 640 000 Euro auf nun 23,5 Millionen Euro. Tendenz: weiter steigend.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.