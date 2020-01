Kinder verursachen Fahrzeugbrand

Ein Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Fahrzeugbrand entstanden.

Dachau - Ein Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Fahrzeugbrand entstanden. Die Polizei Dachau geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Ein Anwohner in der Ludwig-Ernst-Straße hatte den brennenden Mercedes entdeckt und die Feuerwehr Dachau verständigt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Dennoch war der Schaden am Auto erheblich. In der Nähe hielten sich bis zum Brand zwei Kinder auf, die mit Wunderkerzen zündelten. Diese Sternwerfer waren vermutlich ursächlich für das Feuer, so die Polizei.