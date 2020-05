Bastelvideos retten Muttertag

Es geht doch nichts über etwas Selbstgebasteltes, ein Gedicht oder ein Lied für die liebe Mama zum Muttertag.

Landkreis– Für gewöhnlich sorgen die Kindergärten dafür, dass die Kinder an diesem Tag zu Ehren der Mama nicht mit leeren Händen dastehen. Weil diese aber vorerst weiter geschlossen bleiben, stehen dem ein oder anderen Papa schon die Schweißperlen auf der Stirn. Vor allem jenen, die fürs Basteln eher zwei linke Hände haben.

Woher nun eine kreative Idee nehmen? Damit diese nicht verzweifeln und damit die Kinder beschäftigt bleiben, haben sich die Arbeiterwohlfahrt und ihre drei Kinderbetreuungseinrichtungen auch dafür etwas einfallen lassen. Die Betreuerinnen des Awo-Sandburg in Odelzhausen beispielsweise haben die Kinder seit einer Woche Herzen malen lassen und diese nun im Schaufenster der Einrichtung aufgehängt. „Alles Liebe zum Muttertag“ prangt da neben vielen bunt gemalten Herzen. Außerdem bekamen die Kinder eine Anleitung für eine Muttertagsblume zugeschickt sowie ein Gedicht zum Einüben.

Im Kindergarten Augustenfeld werden fleißig nach Anleitung zu Hause Muttertagskarten gebastelt. Außerdem hat die Leiterin die Kinder ein Lied einsingen lassen. Das Ergebnis bekommen die Mamas an Muttertag per E-Mail zugeschickt.

Wie man bunte Bilderrahmen in Form von Autos, Blumenvasen oder Herzen bastelt, zeigt die Awo-Rappelkiste. Die Kindergärtnerinnen und Betreuerinnen veröffentlichen Videos mit Bastelanleitungen über die Facebookseite des Awo-Kreisverbandes. Ganz aus der Affäre ziehen können sich die Papas natürlich nicht, denn für die ein oder andere Bastelei ist etwas Unterstützung gefordert. Doch für das Lächeln der Mama wird es sich lohnen.

Hier gibt es eine Bastelanleitung für eine Blume mit Gedicht für Kurzentschlossene:

Man benötigt diese Materialien: Fingerfarbe (rot und blau), Tonpapier (grün, rot, schwarz), Schaschlikspieße. Bastelanleitung: 1. Zwei Handabdrücke des Kindes machen. 2. Blätter aus grünem Tonpapier ausschneiden und die beiliegenden Gedichte darauf kleben. 3. Einen kleinen Marienkäfer basteln und auf eins der Blätter kleben (bei Bedarf auch gerne auf beiden Seiten). 4. Nun die Handabdrücke und beide Blätter mit einem Schaschlikspieß dazwischen zusammenkleben. 5. Muttertagsgedicht aufkleben oder eigenen Text verfassen: Liebe Mama! Ich hab mir heut was ausgedacht und hoff’, dass es dir Freude macht. Gratulieren will ich hier und wünsche alles Gute Dir. Du bist die Beste auf der Welt, schon oft hab ich das festgestellt. Allen möchte ich laut es sagen: Ich will keine andere Mama haben!

Miriam Kohr