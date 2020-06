Kino-Öffnung in Dachau unter Corona-Bedingungen

Endlich wieder Filme und Popcorn! Das Dachauer Cinema öffnet am Donnerstag nach dreimonatiger Corona-Pause endlich wieder seine Türen. Die Kinosäle sind frisch renoviert, gezeigt werden aber erst mal alte Streifen.

Dachau – Als Ministerpräsident Markus Söder vor drei Wochen verkündete, dass Theater, Kinos und Konzertsäle ab Mitte Juni wieder öffnen dürfen, herrschte bei Nicole und Christopher Lutz erst mal nur halbe Erleichterung. Zu unklar war, unter welchen Bedingungen diese Öffnung stattfinden sollte.

Doch seit die Betreiber des Cinema in Dachau-Ost wissen, dass ihre Besucher ihre Masken für den Verzehr von Nachos, Popcorn und Kaltgetränken werden abnehmen dürfen, liefen die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung auf Hochtouren. Am kommenden Donnerstag, 18. Juni, werden sie ihr Kino nun endlich – nach dreimonatiger Corona-Zwangspause wieder öffnen. Wäre die Maskenpflicht im Kinosaal dagegen nicht gelockert und damit der Verkauf von Getränken und Naschereien ausgefallen, „hätte es sich nicht rentiert, dann wäre weiter geschlossen geblieben“, sagt Cinema-Inhaberin Nicole Lutz.

Die Besucher erwartet am Donnerstag ein optisch aufgefrischtes Cinema, die Lutzens nutzten die Zwangspause für einen neuen Wandanstrich, umgebaute Stuhlreihen und kleinere Renovierungen. Ohne die publikumsfreie Zeit wären diese Arbeiten schwierig gewesen, gibt Christopher Lutz zu, „das war vielleicht ein Vorteil von Corona“.

Wahrscheinlich war dies aber auch der einzige Vorteil. „Das Geschäftsjahr ist gelaufen“, sagt Nicole Lutz, die vom Staat ausbezahlte Soforthilfe sei da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Denn große Blockbuster-Filme sind auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Der neue Bond-Streifen „Keine Zeit zu sterben“ hätte im März anlaufen sollen und wurde nun auf November verschoben; der Disney-Film „Mulan“ kommt statt März nicht vor Juli in die Lichtspielhäuser. Auch die Schulkinowoche, bei der jedes Frühjahr Tausende bayerische Schüler in die Kinos strömen, fiel wegen Corona aus.

Der Kino-Neustart am Donnerstag kommt daher mit Bewährtem aus. Wer „endlich mal wieder lachen“ möchte, dem empfiehlt Christopher Lutz „Die Känguru-Chroniken“ oder „Nightlife“. Doch auch für Freunde von Animations- oder Horrorfilmen wird es das passende Angebot geben. Apropos Angebot: Zum Re-Start präsentiert sich das Cinema von seiner familienfreundlichsten Seite! So kostet der Eintritt bei Kinderfilmen für Kinder wie begleitende Erwachsene nur 5 Euro – auch am Wochenende.

Lange getüftelt hatten Nicole und Christopher Lutz, die ihr Cinema seit 2007 betreiben, aber auch an ihrem Hygienekonzept, das es ihnen ermöglicht, den Film-Freunden – trotz Corona – dennoch einen entspannten Kinobesuch zu ermöglichen. Um einen zu großen Andrang zu vermeiden, werden zunächst einmal nur die Säle 1 bis 3 geöffnet, die Säle 4 und 5 dagegen bleiben geschlossen. Um die Ankunft der Besucher zu entzerren, starten die Filme auch gestaffelt: um 19.30 Uhr, um 20 Uhr sowie um 20.30 Uhr.

Wenn möglich, sollten die Besucher ihre Tickets auch schon im Vorfeld online buchen, so dass sich die Situation im Kino-Foyer entzerrt und die Besucher zügig in die Säle können. Grundsätzlich, sagt Betreiber Christopher Lutz, „gibt es keine freie Platzwahl mehr“. Das Buchungssystem sei nun so programmiert, dass zwar Pärchen oder Familien nebeneinander sitzen dürfen, ansonsten aber stets ein Abstand von zwei Sitzplätzen zur nächsten Familie oder zum nächsten Paar gewahrt bleibt. Zudem wird auch nicht jede Reihe besetzt, so dass am Ende laut Lutz „maximal 50 Personen im Saal“ sitzen.

Angst, dass dadurch das klassische Kino-Feeling verloren geht oder das Publikum sich dauerhaft vom Kino ab- und Streaming-Diensten wie Netflix zuwendet, hat das Ehepaar Lutz nicht. „Kino ist ein Ort der Zusammenkunft, ein Event“, findet Nicole Lutz. Ihr Mann Christopher sieht es ähnlich: „Unsere Branche wurde schon oft totgesagt. Aber dennoch gibt es uns – seit über 100 Jahren!“

Standortfrage für neues Kino weiter ungeklärt

Die dreimonatige Schließung des Cinema hat Nicole und Christopher Lutz finanziell weh getan. Dennoch halten sie weiter an ihrem Plan fest, ihr altes, mit nur fünf Sälen relativ kleines Kino durch einen modernen Neubau mit acht Sälen zu ersetzen. Ihr Traum-Standort für dieses Multiplexkino wäre weiterhin die Fläche der heutigen Kleingartenanlage in unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof. Zunächst hatten sie für ihre Pläne im Stadtrat viel Beifall erhalten, dann jedoch wurde bekannt, dass das ebenfalls auf dieser Fläche vorgesehene Parkhaus aus verkehrstechnischen Gründen nicht gebaut werden kann (wir berichteten). Ob ihr Kino-Plan ohne Parkhaus nun weiterverfolgt werden kann, wissen die Lutzens nicht. „Von der Stadt hat sich seit Monaten niemand mehr bei uns gemeldet“, bedauert Nicole Lutz. Sie ist jedoch der Meinung, „dass eine Stadt wie Dachau ein modernes Kino haben sollte. Andere Orte kriegen das ja auch hin.“ Sie und ihr Mann werden daher „weiter träumen“ – vom Kinoneubau in Bahnhofsnähe.